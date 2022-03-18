Ведущий танцовщик балетной труппы Национальной оперы Украины Артем Дацишин умер в киевском госпитале после ранения, которое он получил в результате вражеского обстрела 26 февраля. Об этом сообщила бывшая прима-балерина Национальной оперы Татьяна Боровик.

18 марта на Байковом кладбище Киева прошла церемония прощания с артистом. Ему было 43 года.

Главный режиссер оперы Анатолий Соловьяненко подтвердил смерть танцора.

Артем Дацишин - лауреат международного конкурса Сергея Лифаря (1996) и Рудольфа Нуриева (1998). Артист известен по своим партиям Зигфрида в "Лебедином озере", Принца в "Щелкунчике", Дезире в "Спящей красавице", Альберта в "Жизели".

Напомним, что в Киеве в результате ракетного обстрела погибла актриса Киевского национального академического Молодого театра, заслуженная артистка Украины Оксана Швец.