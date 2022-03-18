Солист балета Национальной оперы Украины погиб в результате обстрела (фото) [ Редактировать ]
Ведущий танцовщик балетной труппы Национальной оперы Украины Артем Дацишин умер в киевском госпитале после ранения, которое он получил в результате вражеского обстрела 26 февраля. Об этом сообщила бывшая прима-балерина Национальной оперы Татьяна Боровик.
18 марта на Байковом кладбище Киева прошла церемония прощания с артистом. Ему было 43 года.
Главный режиссер оперы Анатолий Соловьяненко подтвердил смерть танцора.
Артем Дацишин - лауреат международного конкурса Сергея Лифаря (1996) и Рудольфа Нуриева (1998). Артист известен по своим партиям Зигфрида в "Лебедином озере", Принца в "Щелкунчике", Дезире в "Спящей красавице", Альберта в "Жизели".
Напомним, что в Киеве в результате ракетного обстрела погибла актриса Киевского национального академического Молодого театра, заслуженная артистка Украины Оксана Швец.
по теме
Вооруженные силы Украины ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны Киева. На сегодняшний день по Правому берегу враг остановлен почти на 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов. По Левому берегу его остановили
В Киеве, на Виноградаре в результате обстрела повреждено 6 домов
Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі
В результате российских обстрелов в Святошинском районе Киева начались пожары
Вражеский обстрел повредил две жилые многоэтажки в Дарницком районе. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали, двое из них госпитализированы. На месте продолжают работу спасатели и медики