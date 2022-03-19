Украина временно потеряла выход к Азовскому морю - Генштаб [ Редактировать ]
В подробной ночной оперативной сводке за 18 марта Генеральный штаб ВСУ признал, что Украина временно потеряла выход к Азовскому морю. Главное из заявления Генштаба:
- Оккупанты частично добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.
- За прошлые сутки противник нанес 4 ракетных удара (14 ракет) и совершил более 40 авиационных налетов.
- На Волынском направлении обстановка не изменилась.
- На Полесском направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень. Активных наступательных действий не проводит: перешел к обороне на невыгодных рубежах и позициях, пытается перегруппировать остатки сил и наладить логистическое обеспечение.
- На Северском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Чернигов, обстреливая артиллерией гражданские кварталы города.
- На Слобожанском направлении продолжаются попытки блокировки городов Сумы и Харькова, а также попытки возобновить наступление в направлении Покровска. Оккупанты усилили группировку за счет введения с территории российской федерации двух подразделений из состава 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа.
- На Луганском направлении захватчики предпринимают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировку Северодонецка.
- В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окраинах города, предпринимает неудачные попытки осуществить выход в южную часть города. Продолжаются бои за город Попасная.
- В Донецком направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя.
- На Южнобужском направлении группировка российских оккупационных войск проводит инженерное оборудование позиций и настройку системы логистического обеспечения. Враг не оставляет попыток наступать в Николаевском на Криворожском направлениях.
В утренней сводке Генштаб лишь сообщает, что оккупанты пытаются удерживать захваченные рубежи, а ВСУ наносят по ним удары.
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