Украинская ПВО сбила вражескую ракету над Киевом [ Редактировать ]
Украинская ПВО сбила российскую ракету над Киевом. Остатки снаряда упали в Днепр.
Об этом в Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Предположительно "Точка У". Остатки ракеты упали в Днепр", - пишет Геращенко.
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