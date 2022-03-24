Падение украинской экономики из-за войны на данный момент оцениваются в 35-60% ВВП. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире национального телемарафона.

За последний месяц для финансирования бюджета власти привлекли $4 млрд (около 120 млрд гривен по официальному курсу) от внешних партнеров.

Оценка Офиса президента сходится с оценкой МВФ, который говорит о 35-процентном падении украинской экономики.