Українські школи за кордоном приймають нових учнів [ Редактировать ]
Українські школи за кордоном приймають нових учнів. З кожним тижнем стає все більше новачків, яких батьки вивезли з охопленої війною країни. Чи вистачить місця на всіх новоприбулих і як відрізнятиметься навчання - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
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