Верещук розповіла про евакуаційні гуманітарні коридори на 29 березня [ Редактировать ]
На вівторок, 29 березня, узгоджено 3 гуманітарних коридори. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Плани гуманітарних коридорів на 29 березня:
- Маріуполь-Запоріжжя. Люди можуть поїхати з міста на власному транспорті.
- Мелітополь-Запоріжжя. Автобуси та гумдопомога з ранку виїхали з Запоріжжя, час їхнього приїзду до Маріуполя залежить від проходження блокпостів. У Мелітополі місце збору - ДСНС 10, вул.Алексєєва, 12.
- Енергодар-Запоріжжя. О 10-й ранку виїжджає колона на особистому транспорті. Місце формування колони біля міськради, вул.Курчатова, 14.
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