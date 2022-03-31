Російські окупаційні війська залишили територію Чорнобильської АЕС в Київській області. Про це повідомляє Держагентство з управління зоною відчуження.

На поточний момент сторонніх особів на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває.

31 березня "Енегроатом" повідомив, що російські окупанти збираються залишити ЧАЕС та її місто-супутник Славутич. Навіть склали "акт-прийому" передачі станції.

Вороги забрали із собою українських Нацгвардійців, яких тримали у полоні з 24 лютого. Про це повідомили співробітники ЧАЕС.

Раніше підтвердилася інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які рашисти будували прямо в "Рудому лісі" - найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти.

Нагадаємо, що опромінених окупантів почали звозити з Чорнобильської зони до білоруського Гомеля.