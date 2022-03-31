Окупанти залишили Чорнобильску АЕС [ Редагувати ]
Російські окупаційні війська залишили територію Чорнобильської АЕС в Київській області. Про це повідомляє Держагентство з управління зоною відчуження.
На поточний момент сторонніх особів на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває.
31 березня "Енегроатом" повідомив, що російські окупанти збираються залишити ЧАЕС та її місто-супутник Славутич. Навіть склали "акт-прийому" передачі станції.
Вороги забрали із собою українських Нацгвардійців, яких тримали у полоні з 24 лютого. Про це повідомили співробітники ЧАЕС.
Раніше підтвердилася інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які рашисти будували прямо в "Рудому лісі" - найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти.
Нагадаємо, що опромінених окупантів почали звозити з Чорнобильської зони до білоруського Гомеля.
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