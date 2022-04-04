З'явилися фото окупантів-бурятів, які ґвалтували, катували та розстрілювали людей у Бучі [ Редагувати ]
У мережі показали фото російських окупантів, які вбивали, ґвалтували та мародерили у Бучі Київської області, захопленій військовою частиною путінської армії з Хабаровського краю.
Захисники України, які називають себе "Третьою силою", опублікували фото орків.
У Бучі стояла в / ч 51460 з села Князе-Волконське Хабаровського краю... Незабаром всіх цих вбивць, ґвалтівників і мародерів знатимуть все поіменно.
Нагадаємо, на Чернігівщині ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти-Количівку, Ягідне та Іванівку.
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