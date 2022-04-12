П'ять років тому, коли від хімічних атак за участі Росії потерпала Сирія

Однією з найбільш "болючих" точок на Донбасі є Маріуполь. Він - не окупований, але заблокований. А напередодні, за повідомленнями бійців полку "Азов" - рашисти застосували проти них невідому хімічну речовину. Що саме використали? Відповідь на це зараз шукають і у вітчизняному Міноборони, і їхні колеги в Штатах та Великій Британії. Бо цей інцидент потребує найретельнішого розслідування!

П'ять років тому, коли від хімічних атак за участі Росії потерпала Сирія, належного міжнародного розслідування не було. І допустити це зараз - в жодному разі не можна.

Абдель Хамід Аль-Юззеф показує фото своєї родини. Це усе, що лишилося про них на згадку. П'ять років тому їхні життя забрала хімічна атака.

Абдель Хамід Аль-Юззеф, постраждалий внаслідок атаки зарином у 2017 році:

Четвертого квітня 2017 року Хан-Шейхун, моє місто, район, у якому я живу, атакували отруйним газом, зарином. Мої близнюки, Ахмад і Ая, і моя дружина загинули. Окрім моїх рідних, у цьому районі померли понад 90 людей.

З них 30 - діти. На момент удару союзники Сирії - Росія та Китай уже наклали вето на ініціативу ООН розпочати розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Сирії Міжнародним кримінальним судом. Тож винуватці хімічної атаки - досі не покарані.

Абдель Хамід Аль-Юззеф, постраждалий внаслідок атаки зарином у 2017 році:

Минули п'ять років одних лише занепокоєнь та засуджень, попри свідчення та докази, які передали в ООН і зацікавленим сторонам. До цього дня Башар Асад не був притягнутий до відповідальності.

Хто пережив атаку, каже: безкарність стимулюватиме подальше застосування хімічної зброї у світі.

Хамід Кеттені, рятувальник:

Мовчання міжнародної спільноти щодо злочинів, раніше скоєних тут, у Сирії, дозволило Росії та іншим вчинити злочини в решті світу, а зараз і в Україні.

Через п'ять років після Сирії про можливе застосування хімічної зброї росіянами повідомили захисники Маріуполя. Невідому отруйну речовину скинули з ворожого безпілотника.

Андрій Білецький, засновник полку Нацгвардії "Азов":

Троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами. Але без катастрофічних наслідків, навіть зброю масового ураження ці ідіоти не можуть використати повноцінно.

Про застосування хімзброї у Маріуполі в ефірі російського пропагандистського телеканалу напередодні заявив російський спікер бойовиків так званого ДНР - Едуард Басурін. За його словами, до таких дій окупанти можуть вдатися, аби не штурмувати позиції "Азова" на території заводу "Азовсталь".

Нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы, в приниципе это возможно сделать, а после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ как выкурить кротов из своих нор.

У вітчизняному Мінооборони наразі перевіряють інформацію про хімічну атаку в Маріуполі. За словами заступниці міністра Анни Маляр, це могли бути фосфорні боєприпаси. Але - цей інцидент потребує розслідування! Паралельно встановлюють обставини нападу Велика Британія та Сполучені Штати.

Джеймс Хіппі, міністр збройних сил Великої Британії:

Ми терміново працюємо над тим, щоб з'ясувати, чи була застосована хімічна зброя. Якщо це підтвердиться, то, як сказав міністр закордонних справ, винні будуть притягнуті до відповідальності. Використання хімічної зброї є огидним; це перетинає межу, у нас на столі є всі варіанти - як реагувати у відповідь.

Джон Кірбі, прессекретар міністерства оборони США:

Ці повідомлення, якщо вони правдиві, викликають глибоке занепокоєння і підтверджують наші побоювання з приводу того, що Росія може використати різні засоби боротьби з заворушеннями, зокрема сльозогінний газ, змішаний з хімічними агентами, в Україні.

Світові лідери попереджали про ймовірність хімічної атаки в Україні у березні. І застерігали Росію наслідками.

Зокрема гучні заяви тоді зробили президент США Джо Байден та канцлер Німеччини - Олаф Шольц.

А днями стало відомо, що США доправили в Україну близько 220 тисяч ампул препарату, який можна використовувати для пом'якшення наслідків застосування хімічної зброї.