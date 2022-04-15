У Миколаєві внаслідок обстрілів російськими військами загинуло 5 людей, 15 поранені. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно

ещё раз повторяю!!!!!!

Також окупанти знищили відділення "Нової пошти".

Объясните мне зачем стрелять дорогущей ракетой в гражданское отделение новой почты? Они думают мы там прячем военных? Мы новой почтой передаём снаряды? Запугивание?

Спалили отделение новой почты и стог сена. На сейчас 3е гражданских раненных