У Миколаєві внаслідок обстрілів загинуло 5 людей, 15 поранені - Кім (фото) [ Редагувати ]
У Миколєві знищили "Нову пошту"
У Миколаєві внаслідок обстрілів російськими військами загинуло 5 людей, 15 поранені. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Дневной обстрел жилых кварталов кассетными снарядами:
15 - раненных
5 - погибших
5й человек поднял неразорвавшийся снаряд…
ещё раз повторяю!!!!!!
не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно
Також окупанти знищили відділення "Нової пошти".
Объясните мне зачем стрелять дорогущей ракетой в гражданское отделение новой почты? Они думают мы там прячем военных? Мы новой почтой передаём снаряды? Запугивание?
Спалили отделение новой почты и стог сена. На сейчас 3е гражданских раненных
Нагадаємо, що в Харкові внаслідок обстрілу загинули 7 людей, 34 поранені.