Персона нон грата для Москви. Британському прем'єру Борису Джонсону заборонили в'їзд до РФ. Чому таке поповнення чорного списку не здивувало Британію і яка погроза стоїть за заявами Кремля - з Лондона розповість Світлана Чернецька.

13 британських високопосадовців потрапили до чорного списку рф. Серед них прем'єр-міністр Борис Джонсон, очільники міністерств оборони, закордонних справ і навіть фінансів. Тепер їм заборонений в'їзд до Росії. У Кремлі пояснили, що це відповідь на санкції Лондона проти Росії за вторгнення в Україну. Нині вже майже півтори тисячі російських компаній, чиновників, олігархів та їхніх родичів - потрапили до британських санкційних списків. Їхні рахунки та маєтки заморозили, їм заборонили в'їзд в королівство і з ними припинили усю співпрацю.

Також Москва незадоволена тим, що британський уряд надає Києву летальну зброю та ще й координує військову допомогу з боку НАТО. Мовляв, така позиція "ворожа", спрямована на міжнародну ізоляцію Росії та задушення внутрішньої економіки. Лондон така реакція Кремля не здивувала. Бо ж у березні до аналогічного чорного списку внесли американського президента та його міністрів. Тож це було лише питанням часу. У Британії не приховують підтримку України на всіх рівнях - від фінансового до військового. А в офісі президента Зеленського підрахували, що з початку повномасштабної війни 47% всієї міжнародної допомоги - це вклад Великої Британії.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Британські санкції досягнуть своєї мети в Росії, ви знаєте, що Британія стоїть фактично як фокус зусиль європейських партнерів, а також Канади, Сполучених Штатів, і решти світу, вони допомагають нам санкціями проти Росії, що дуже боляче для російських олігархів, для грошей Кремля. Але також допомагають Україні вистояти в цій боротьбі, зокрема військовими методами, фінансово.

Але ігнорувати санкційні списки Кремля теж не варто, кажуть у Лондоні. Бо вони свідчать про те, що Москва злиться дедалі більше. А отже цілком ймовірно, що розробляє план помсти на британській землі. Тим паче, що у чорному списку опинилася колишня прем'єрка Британії Тереза Мей. Після відставки вона не бере участі у великій політиці. Тож зараз не має абсолютно жодних підстав вводити проти неї обмеження. Найімовірніше, що Москва не може пробачити експрем'єрці різку відповідь на отруєння в Солсбері. Коли російські агенти застосували нервово-паралітичну речовину "Новічок" проти колишнього спецагента Скрипаля.

Саме з подачі Терези Мей близько 20 країн вислали російських дипломатів. Про "непередбачувані наслідки" Кремль попереджає Захід і зараз, якщо він не перестане озброювати Україну. Тож Європі та США доводиться лише гадати, яку ще нетрадиційну зброю готова використати Москва на чужій території.