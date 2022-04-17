Мертвих російських окупантів в Україні розпізнають за допомогою штучного інтелекту [ Редагувати ]
Мертвих російських окупантів в Україні розпізнають за допомогою штучного інтелекту. Київ отримав у подарунок сучасну технологію, яка полегшує ідентифікацію облич. Мова йде про доволі неоднозначну компанію Clearview AI (Кліарв'ю ЕйАй). Чому правозахисники критикують такий підхід і як новітнє програмне забезпечення використовують у війні з РФ - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.
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