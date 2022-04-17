Біологи розшифрували "мову" свиней [ Редагувати ]
Вчені знайшли спосіб визначати настрій свиней за їхнім рохканням і вереском. Наукове дослідження біологів з Копенгагенського університету опубліковане у Scientific Reports.
Науковці досліджували понад 7 тисяч записів голосів 411 свиней - від коротких писків задоволення під час годування до вереску під час забою.
Ми доводимо, що можна визначити емоції свиней через звуки, які вони видають. Ми створили машинний алгоритм, який аналізує спектрограму звуків і вчиться визначати, які з них пов'язані з позитивною, а які - негативною обстановкою.
Дослідники з'ясували, що позитивні почуття свині виражають коротким хрюканням, а довші звуки свідчать про дискомфорт.
Вчені розраховують, що новий інструмент допоможе фермерам контролювати здоров'я та самопочуття тварин. Для вивчення обрали саме свиней, оскільки, вони, на відміну корів чи кроликів, видають багато звуків.
Нагадаємо, що раніше вчені вивчили хто розумніший - ворони чи шимпанзе.
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