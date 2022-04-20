Кабан на прізвисько "путін" змінив ім'я [ Редагувати ]
Більше не "Путін". У Німеччині перейменували дикого кабана, який мешкає в одному з природних парків Баварії. Тепер кнура величатимуть Еберхофер. Чому тварину свого часу назвали прізвищем російського президента і як обирали нове ім'я? Дивіться далі.
Святковий торт - з нагоди іменин. У дикого кабана, що мешкає у природному парку містечка Мельмайзель - сьогодні хрестини. Кнура урочисто перейменовують. Раніше він звався "путіним", тепер став "Еберхофером". Чому - розуміють навіть діти.
Тому що путіним звати російського лідера, який керує російськими військами. У парку не хотіли б такого.
У дорослих - більш розлогі пояснення.
Правильно, що перейменували. Уявіть, коли тварин годують, треба кликати кабана "путін". Усі, хто це чує, точно лякається. - Я думаю, перейменування - непогана ідея. Через війну в Україні. Хоча… Можливо, треба було залишити старе ім'я, воно пасувало.
Путіним - двохсоткілограмового кабана назвали жартома - через коріння. Його батьки - з росії. Згодом жартівливе прізвисько прижилося. Утім, після нападу росії на Україну - працівникам парку та його відвідувачам стало не до сміху.
Екард Мікіш, керівник природного парку:
Ми робимо це передусім з поваги до українців, які наразі часті відвідувачі нашого парку. Ви б бачили обличчя дітей та дорослих, коли вони чули це ім'я. Нам такого не треба.
Нове ім'я - обирали усім людом. Тобто, в ході інтернет-голосування на сторінці парку. Баварське неполітичне "Еберхофер" перемогло конкурентів з величезним відривом.
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