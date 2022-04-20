Більше не "Путін". У Німеччині перейменували дикого кабана, який мешкає в одному з природних парків Баварії. Тепер кнура величатимуть Еберхофер. Чому тварину свого часу назвали прізвищем російського президента і як обирали нове ім'я? Дивіться далі.

Святковий торт - з нагоди іменин. У дикого кабана, що мешкає у природному парку містечка Мельмайзель - сьогодні хрестини. Кнура урочисто перейменовують. Раніше він звався "путіним", тепер став "Еберхофером". Чому - розуміють навіть діти.

Тому що путіним звати російського лідера, який керує російськими військами. У парку не хотіли б такого.

У дорослих - більш розлогі пояснення.

Правильно, що перейменували. Уявіть, коли тварин годують, треба кликати кабана "путін". Усі, хто це чує, точно лякається. - Я думаю, перейменування - непогана ідея. Через війну в Україні. Хоча… Можливо, треба було залишити старе ім'я, воно пасувало.

Путіним - двохсоткілограмового кабана назвали жартома - через коріння. Його батьки - з росії. Згодом жартівливе прізвисько прижилося. Утім, після нападу росії на Україну - працівникам парку та його відвідувачам стало не до сміху.

Екард Мікіш, керівник природного парку:

Ми робимо це передусім з поваги до українців, які наразі часті відвідувачі нашого парку. Ви б бачили обличчя дітей та дорослих, коли вони чули це ім'я. Нам такого не треба.

Нове ім'я - обирали усім людом. Тобто, в ході інтернет-голосування на сторінці парку. Баварське неполітичне "Еберхофер" перемогло конкурентів з величезним відривом.