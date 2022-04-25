Жертвами російської агресії в Україні стали 215 дітей [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни росії проти України від рук окупантів загинули 215 дітей. Ще щонайменше 391 неповнолітнього поранено.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 124, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.
Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1500 закладів освіти, з них 102 зруйновано повністю.
Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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