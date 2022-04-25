З початку повномасштабної війни росії проти України від рук окупантів загинули 215 дітей. Ще щонайменше 391 неповнолітнього поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 124, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.

Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1500 закладів освіти, з них 102 зруйновано повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.