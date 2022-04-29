Ракетою - по приватному сектору Запоріжжя. Російські терористи скоїли черговий військовий злочин: здійснили авіаналіт на мирних людей. У результаті - зруйновані будинки, поранені люди. Серед них - й одна дитина. На місці влучання побували наші журналісти.

Рвонуло під час повітряної тривоги. Попередньо - вибухнула ракета, яку рашисти випустили з літака. Снаряд летів дуже низько. Зачепив верхівку дерева та здетонував. Олександр цієї миті порався по господарству. Народився у сорочці, каже чоловік, адже рвонуло за кілька метрів від нього. На грудях залишилася подряпина від уламка снаряда.

Олександр, постраждалий:

Чудом выжил. Видать боженька еще на свете, видать нужен еще… Стоял на крыше, слышу гул. Подумал проходящая. В небо смотрю, ищу. Потом моментально нарастание звука и вот она… Успел только отвернуться, упал. Что-то прилетело, наверное, почувствовал, что что-то печет, фонтана крови нету, вроде, значит жить буду.

З родичами та друзями чоловік розбирає завали.

-Это сейчас достаем со двора. И вот, смотрите. Это немного, но если один такой прилетит, то ты понимаешь, да?!

Катерині теж поталанило залишитися неушкодженою. У момент вибуху жінка збиралася заварювати каву.

Катерина, постраждала:

Тут темно было, туман, ничего не видно было. Тут так шарахнуло, что… Пыляки надышалась, а так все нормально.

Будинок навпроти обійстя Катерини напівзруйнований. Ще в одному повністю зірвало дах.

Павло Жуков, командир 5-го відділення аварійно-рятувальної служби "Кобра":

В результате взрывной волны повреждены кровли, несущие стены житловых домов, пристроек. Много очень осколков… Была проведена частичная разборка кровли, остатки, убраны остатки, которые во дворах находились, чтобы люди могли как-то пользоваться своими помещениями, как-то тут проживать. Чтобы не привалило, никто не пострадал.

Внаслідок удару ворожої ракети постраждало 5 людей, серед них 11-річний хлопчик.

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міськради:

Одна дитина з легкими травмами та дві жінки з легкими пораненнями вже отримують медичну допомогу у наших лікарнях. Двоє чоловіків від госпіталізації відмовились. Їх оглянули працівники швидкої допомоги. На щастя, жодна людина не загинула.

Поблизу місця влучання ракети - жодного військового об'єкту. Лоьтчик, який скинув снаряд на цивільних, має відповісти за порушення звичаїв та способів ведення війни.