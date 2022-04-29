Російські терористи здійснили авіаналіт на мирних людей у Запоріжжі [ Редагувати ]
Ракетою - по приватному сектору Запоріжжя. Російські терористи скоїли черговий військовий злочин: здійснили авіаналіт на мирних людей. У результаті - зруйновані будинки, поранені люди. Серед них - й одна дитина. На місці влучання побували наші журналісти.
Рвонуло під час повітряної тривоги. Попередньо - вибухнула ракета, яку рашисти випустили з літака. Снаряд летів дуже низько. Зачепив верхівку дерева та здетонував. Олександр цієї миті порався по господарству. Народився у сорочці, каже чоловік, адже рвонуло за кілька метрів від нього. На грудях залишилася подряпина від уламка снаряда.
Олександр, постраждалий:
Чудом выжил. Видать боженька еще на свете, видать нужен еще… Стоял на крыше, слышу гул. Подумал проходящая. В небо смотрю, ищу. Потом моментально нарастание звука и вот она… Успел только отвернуться, упал. Что-то прилетело, наверное, почувствовал, что что-то печет, фонтана крови нету, вроде, значит жить буду.
З родичами та друзями чоловік розбирає завали.
-Это сейчас достаем со двора. И вот, смотрите. Это немного, но если один такой прилетит, то ты понимаешь, да?!
Катерині теж поталанило залишитися неушкодженою. У момент вибуху жінка збиралася заварювати каву.
Катерина, постраждала:
Тут темно было, туман, ничего не видно было. Тут так шарахнуло, что… Пыляки надышалась, а так все нормально.
Будинок навпроти обійстя Катерини напівзруйнований. Ще в одному повністю зірвало дах.
Павло Жуков, командир 5-го відділення аварійно-рятувальної служби "Кобра":
В результате взрывной волны повреждены кровли, несущие стены житловых домов, пристроек. Много очень осколков… Была проведена частичная разборка кровли, остатки, убраны остатки, которые во дворах находились, чтобы люди могли как-то пользоваться своими помещениями, как-то тут проживать. Чтобы не привалило, никто не пострадал.
Внаслідок удару ворожої ракети постраждало 5 людей, серед них 11-річний хлопчик.
Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міськради:
Одна дитина з легкими травмами та дві жінки з легкими пораненнями вже отримують медичну допомогу у наших лікарнях. Двоє чоловіків від госпіталізації відмовились. Їх оглянули працівники швидкої допомоги. На щастя, жодна людина не загинула.
Поблизу місця влучання ракети - жодного військового об'єкту. Лоьтчик, який скинув снаряд на цивільних, має відповісти за порушення звичаїв та способів ведення війни.
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