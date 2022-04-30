Вкрадений російськими окупантами телефон мешканки Маріуполя "сплив" у Чечні. Дівчинка з Грозного знімала на викрадений гаджет себе та подругу, а потім надіслала справжній господарці телефону голосове повідомлення з подякою "за подарунок".

Також завдяки тому, що зняті на телефон маріупольчанки фото завантажувалися в хмарне сховище, весь світ може побачити "визволителів" та їхніх родичів. Історію змародереного у Маріуполі телефону розповіли у місцевому виданні MRPL.CITY.

Вкрадений російськими окупантами та мародерами телефон, що належить мешканці Маріуполя Катерині, "сплив" у Чечні. Вхід у пристрій та обліковий запис українки був зафіксований у місті Грозний.

Як виявилося, тепер пристроєм користується чеченська дитина. Маленька дівчинка знімала себе та подругу на камеру для відеоповідомлення у Telegram.

Потім вона також записала голосове повідомлення, адресоване справжній власниці телефону, в якому заявляє: "Подарунок зробила, дякую".

Завдяки тому, що всі зняті чеченською дівчинкою на вкрадений пристрій фото автоматично відправлялися в хмарне сховище, Катерина побачила також самих "визволителів"-кадирівців та їхніх родичів.

Зняті дівчинкою на вкрадений телефон родичі, серед них, можливо, і сам "визволитель".

Проте замість того, щоб купити телефон, вони вирішили його вкрасти у зруйнованому ними ж Маріуполі

Судячи з фото, вони не бідують. І цілком могли собі дозволити купити дитині телефон, а не приходити з війною до чужої країни, руйнувати мирне місто та красти пристрій.