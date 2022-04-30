У Каховці російські військові викрали директора школи [ Редагувати ]
У місті Каховка Херсонської області російські військові з дому викрали директора школи Віктора Пендальчука.
Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада.
Сьогодні, 30 квітня, окупанти викрали вчителя, директора школи Пендальчука Віктора Михайловича (1977 р.н.)
Наразі його місцезнаходження невідоме.
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