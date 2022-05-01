Морські порти Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона зачинені до звільнення - Мінінфраструктури [ Редагувати ]
Міністерство інфраструктури розпорядилося закрити морські порти Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона до звільнення цих територій від російської окупації. Про це йдеться у відповідному наказі "Про закриття морських портів" на Урядовому порталі.
Відповідно до наказу № 470/37806 з дня його опублікування морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон є закритими "до відновлення контролю над зазначеними морськими портами".
Вжиття зазначеного заходу спричинено неможливістю здійснювати обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також забезпечення охорони навколишнього природного середовища в той час коли росія продовжує вести воєнні дії в даних регіонах чим несе загрозу для людського життя і здоров’я.
Нагадаємо, що окупанти заборонили маломірним судам вихід в Азовське море.
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