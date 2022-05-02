ЗСУ знищили катери росії біля острова Зміїний [ Редагувати ]
На світанку понеділка, 2 травня, біля острова Змеїний українські військові знищили два катери типу "Раптор".
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його словами, ці цілі вдалося вразити за допомогою турецького БПЛА "Байрактар".
Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює "Байрактар".
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