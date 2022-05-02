В Одесі пролунав сильний вибух [ Редагувати ]
Одеса
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В Одесі був чутний потужний вибух. Очевидці повідомляють про хмару диму.
Про це повідомляє "Суспільне. Одеса".
Подробиці вибуху не уточнюються.
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