Для водіїв скасували один зі штрафів [ Редагувати ]
З 1 травня поліція в Україні вже не штрафує водіїв за те, що вони не включають денні ходові вогні чи ближнє світло фар поза містами та селами.
Нагадаємо, що за правилами ПДД з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності у конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
Необхідність включення фар полягає в тому, щоб позначити машину як об'єкт, що рухається. Невиконання цієї норми з холодної пори року з коротким світловим днем може обернутися аварією на дорозі. За ігнорування цієї норми передбачено штраф.
Нагадаємо, що Кабмін заборонив штрафи на несплату комуналки.
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