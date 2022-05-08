Одесити провели провели благодійний концерт на користь української армії [ Редагувати ]
В Одесі попри обстріл міста, провели благодійний концерт на користь української армії. На позитив та Перемогу одеситів заряджав їхній улюбленець - Борис Барський. Як усе було - дивіться далі.
На вулиці перед головним поштамтом Одеси зустрічають гостей. Три години тому 6 крилатих ракет атакували місто, а одесити збираються на концерт. У великій залі чекають на Бориса Барського та хлопців з гурту "Комуна люкс". Ворожий обстріл не налякав ані артистів, ані глядачів. Про скасування заходу немає і мови.
Ігор Окс, ведучий концерту:
Мабуть, на декілька секунд така думка промайнула. Але ні! Зібратись тут, щоб, в першу чергу довести: ми не боїмося. Друге: ми продовжуємо жити. І якщо Одеса вирішила влаштувати свято, то вона його собі влаштує.
Вхід на концерт - вільний, але одесити несуть пожертви на потреби армії. А марку із зображенням російського корабля, що йде у відомому напрямку, на імпровізованому аукціоні одразу продають за три з половиною тисячі гривень. Настрій піднесений. Люди прийшли не забути про війну, але зібратися з силами.
Володимир, член гурту "Комуна люкс":
Она есть, она рядом. И нам надо быть готовыми ко всему. Но в любом случае, для того, чтобы быть готовыми на все сто, надо объединяться, надо друг друга заряжать.
Щоб заряджати, гурт, який зазвичай виконує одеські пісні, підготував новий репертуар.
І ось мить, на яку чекали. До зали зайшов улюбленець одеситів - Борис Барський. Глядачі швидко організують актору сцену.
Розпочинає Барський з таємниці, якою охоче ділиться з земляками: нарешті став дідусем! А далі читає свої добрі та веселі вірші.
Борис Барський, актор:
Как, к примеру, сороконожка с какой ноги ходит? Какк одесситы смеются - да просто так в природе заложено. Ты проснулся- уже радость,мог бы этого не сделать. Мог склеить ласты еще два года назад, когда коронавирус свирепствовал. И сейчас не склеим - не дождутся.
Глядачі підтримують улюбленого актора.
Софія, одеситка:
Я никуда не собираюсь уезжать. Я знаю точно: Украина победит! Україна - понад усе. Люди, у которых блестят глаза, у которых улыбки на все лицо, обязательно победят!
До Перемоги Борис Барський вже репетирує святковий танок!
Борис Барський, актор:
Мне снится, что я танцую гопак. Жена меня будит: что ты новгами дергаешь?. А я - вот это все. Я себе дал слово, что я обязательно станцую гопак, потом дал слово, что обязательно Одессой станцуем, потом дал слово, что Украиной станцуем. Самый большой гопак. Который войдет в книгу рекордов Гинесса.
Так силою думок та позитивним настроєм одесити намагаються наблизити час Перемоги.
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