Португалія надасть Україні американські БТР та гаубиці [ Редагувати ]
Джерело: Wikipedia
Уряд Португалії схвалив передачу Україні 15 бронетранспортерів (БТР) та 5 гаубиць. Про це повідомляє видання Nascer do Sol. За його даними, наприкінці травня прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта відвідає Україну.
Португалія надасть Україні:
- 15 БТР М113А виробництва США, які були на озброєнні португальської армії майже 30 років;
- 5 гаубиць, що буксируються, калібру 155;
- 50 радіостанцій та деякі види легкого озброєння.
Нагадаємо, Україна вже почала отримувати таку техніку з США. Неофіційно повідомлялося, що передачу своїх М113 Україні почала також Данія.
Нідерланди мають на своєму озброєнні 104 БТР M113A2 і 50 - Німеччина.
БТР М113А
Нагадаємо, що Україна запросила у США ударні дрони MQ-1C Gray Eagle.
по темі
На Донбасі українські армійці знищили принаймні один Т-90М - найпросунутіший російський танк. Про це повідомляється у новому зведенні британської розвідки
Польща передала Україні танки T-72 - понад 200 одиниць, що дозволить оснастити дві танкові бригади. Про це повідомляє Польське радіо
Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіпі назвав "абсолютно легітимними" удари України по об'єктах на території росії з метою "порушити ланцюжки постачання, які інакше прямо сприяють смерті та кровопролиттю на українській землі"
Німецький оборонний концерн Rheinmetall надіслав владі Німеччини запит на продаж Україні 88 танків Leopard 1A5. Тепер канцлер Німеччини Олаф Шольц має схвалити або "зарубити" угоду
Велика Британія передає Україні "невелику кількість" самохідних зенітних установок Stormer, оснащених пусковими установками для зенітних ракет Starstreak. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у Палаті громад
Представники 20 країн візьмуть участь в організованих США консультаціях щодо військової допомоги Україні. Вони відбудуться 26 квітня, повідомив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі. Зустріч проведуть на авіабазі Рамштайн у Німеччині, її проведе міністр оборони США Ллойд Остін