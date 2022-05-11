Ворог вкотре обстріляв Одесу: напад на торгівельний центр шокував усе місто [ Редагувати ]
На Одещині ворог все ніяк не може заспокоїтись і б'є по мосту через Дністровський лиман. Напередодні противник вчетверте завдав ракетного удару по цій вже пошкодженій переправі. А раніше, в ніч на вівторок, російські війська атакували ракетами околиці самої Одеси. Цей напад шокував усе місто. Чому - дивіться у сюжеті мого колеги Андрія Анастасова.
Це був звичайний - хоча і доволі великий - торгівельний центр на межі Одеси та села Фонтанка. Сьогодні тут - суцільні руїни. Все сталося минулої ночі пів на одинадцяту. По місту ворог вдарив сімома ракетами.
Дві ракети з використанням авіації рашисти випустили по торговельному центру, ще кілька ракет поцілили у склад промтоварів - в іншому районі міста, решта - вибухнули у повітрі. У військовому командуванні припускають: резерви сучасних ракет у ворога закінчуються.
Наталя Гуменюк, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони Півдня України:
Відповідно до аналізу влучання і аналізу траєкторії ракет, ми вже змогли зробити попередні висновки про те, що, напевно, це використання ракет застарілого зразка ще радянського виробництва, в яких підводить наведення. Тому що пояснити інакше влучання в такі об'єкти дуже складно.
На обох об'єктах в момент атаки перебували охоронці. Один з них загинув, п'ятеро - госпіталізовані з різними травмами. В ста метрах від торгівельного центру розташовані житлові будинки. Їхні мешканці розповідають: вибух був надзвичайно потужним.
Юлія Титаренко, жителька с. Фонтанка:
Сидели на диване, обычный вечер тёплый, свежий воздух - и тут, вы знаете, ощущение как вроде в ад спускаешься.
Олександр Титаренко, житель с. Фонтанка:
Единственное, что может радовать это то, что в ранее пророссийской частично Одессе теперь всё больше становится патриотов.
У будинках повилітали шибки, віконні рами, двері. Люди фіксують пошкодження.
Взрывная волна была очень сильная и здесь на первом этаже не видно повреждения рамы, а выше - взрывной волной рамы повредило - их выгнуло в сторону квартиры.
Олександр Лук'ян, житель с. Фонтанка:
В соседнем доме выбило окна и полетело просто на людей, но благо никто не пострадал, в нашем доме чудом так же никто не пострадал.
Російські пропагандисти - у звичній манері - одразу заявили, що нібито у торгівельному центрі зберігалося іноземне озброєння. Місцеві жителі обурені - кажуть, це суцільна брехня.
Валерій Поволоцький, житель Одеси:
Ну, вот, я, чтоб вы понимали, неделю назад я купил здесь штаны и футболку - вот такие здесь военные объекты - видите, на мне вот!
Крім того, у понеділок росіяни завдали удару і по курортній зоні під Одесою. По об'єктах туристичної галузі випустили три ракети типу "Кинджал". Це призвело до руйнування п'яти будівель баз відпочинку. Поранено двоє людей.
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