Зеленський привітав рішення Фінляндії приєднатися до НАТО [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Фінляндії про вступ до НАТО. Про це повідомляє президент Фінляндії Саулі Нііністе в Twitter.
Глава держави заявив про повну підтримку з боку України.
Зазначається, що сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з лідером Фінляндії.
Я говорив з президентом Зеленським і підтвердив тверду підтримку України з боку Фінляндії. Я поінформував його про кроки Фінляндії до членства в НАТО, і він висловив свою повну підтримку.
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