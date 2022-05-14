Влада Індії ввела заборону на експорт пшениці через стрімке зростання світових цін, рішення вже набуло чинності. Виняток зроблено лише для поставок у рамках уже укладених контрактів, передає Reuters.

Індія є одним із найбільших виробників пшениці у світі, але більша частина продукції спрямована на внутрішній ринок.

Джерела низки ЗМІ раніше повідомляли, що країна планує стати провідним світовим експортером на тлі російського вторгнення до України. У березні Делі домовився про постачання з найбільшим імпортером пшениці - Єгиптом.

В ООН попередили, що війна в Україні може призвести до голоду 1,7 млрд людей.

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Нагадаємо, що окупанти масово вивозять українське зерно до Криму. Президент Зеленський заявив, що "деякі країни" хотіли купити вкрадене українське зерно.