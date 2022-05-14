Індія заборонила експорт пшениці [ Редагувати ]
Влада Індії ввела заборону на експорт пшениці через стрімке зростання світових цін, рішення вже набуло чинності. Виняток зроблено лише для поставок у рамках уже укладених контрактів, передає Reuters.
Індія є одним із найбільших виробників пшениці у світі, але більша частина продукції спрямована на внутрішній ринок.
Джерела низки ЗМІ раніше повідомляли, що країна планує стати провідним світовим експортером на тлі російського вторгнення до України. У березні Делі домовився про постачання з найбільшим імпортером пшениці - Єгиптом.
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