Індонезія, найбільший у світі виробник пальмової олії (більше половини світових поставок), заборонила експорт цього продукту з 28 квітня до спеціального розпорядження. Про це повідомляє Reuters.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що хоче забезпечити громадян продуктами харчування, оскільки продовольча інфляція злетіла до рекордного рівня через початок російського вторгнення до України.

Припинення постачання пальмової олії та її сировини, яку, зокрема, використовують у виробництві продуктів харчування та в косметології, може призвести до серйозного збільшення витрат виробників.

На початку березня ціни на пальмову олію в найближчі місяці можуть досягти рекордних $1,93 тис. за тонну через падіння світових запасів олії та зниження експортних поставок через війну в Україні.

Нагадаємо, що світ вже відчуває нестачу продуктів через зупинку українського експорту.