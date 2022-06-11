20 профтехучилищ Львівщини ремонтують машини для передової [ Редагувати ]
20 профтехучилищ Львівщини ремонтують машини для передової. За весь період війни вже полагодили майже 100 автомобілів. Роблять це на волонтерських засадах і з натхненням - заради Перемоги. За процесом спостерігала Вікторія Балицька.
Випускник профтехучилища Максим щодня приходить у майстерню. Чорне "Ауді", яке привезли волонтери із Литви, треба швидко полагодити.
Максим Шах, випускник профтехучилища:
Заміна блоків ричагів, заміна амортизаторів і заміна об'єктів супортів. Допомагаємо нашим воїнам наближати перемогу.
У майстерні навчального закладу автомобілі для армії ремонтують нонстоп. За час війни відновили вже 12 машин.
Ігор Шах, майстер виробничого навчання профтехучилища:
В тій машині ми маємо зробити ходову частину і сьогодні ввечері вона вже має їхати в дорогу. Надворі стоїть машина, маємо її перефарбувати. І до кінця тижня відправити також.
Несправні автомобілі привозять сюди або волонтери з-за кордону, або військові з передової.
Марія Поліщук, директор вищого професійного училища:
Звичайно страшно коли приходить такий автомобіль, тому що він приходить обстріляний. І нам приходиться не тільки лагодити його всередині. Але і фарбувати та латати діри.
А це майстерня іншого львівського профтехучилища. Тут працюють переважно викладачі закладу з досвідом.
Ярослав Верхола, майстер виробничого навчання профтехучилища:
Різні моделі, різні модифікації. Це ремонт ходової, трошки трансмісії. Ну заміна масел. Грубо говорячи, я є вже в тому віці, що мене туди не візьмуть. І ми робимо те, що в наших силах.
До такого волонтерства взялися 20 профтехучилищ Львівщини. За час війни полагодили майже 100 автомобілів для передової.
Іван Пикус, керівник відділу профтехосвіти Львівської обласної військової адміністрації:
Звичайно всі роботи здійснюються виключно безкоштовно. Оскільки це для збройних сил. Таким чином заклади освіти допомагають нашому війську боротися з агресором.
Студенти та викладачі не лічать годин за роботою. Кажуть, якби могли, то працювали б цілодобово - заради Перемоги.
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Машини купують і приганяють сюди волонтери. Вони ж забезпечують запчастинами. Кажуть, гроші збирають у соцмережах. Тому шукають бюджетні автівки.
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