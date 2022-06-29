На всю процедуру оформлення документів водіям на кордоні потрібно до 20 ти хвилин.

Встигнути до 1 липня. На польсько-українських пунктах пропуску - кілометрові черги на вʼїзд в Україну. Подекуди колонна розтяглася більш, як на 10 кілометрів.

Так водії намагаються встигнути розмитнити своє авто до закінчення «нульового тарифу». А закінчується він - за два дні. Подробиці про ситуацію на кордонах - розкаже Христина Гашенко

Під пекучим сонцем у черзі до України водії стоять четверту добу. Від спеки рятують хіба, що рядна на автівках.

Повз чергу до кордону намагаються проїхати інші автівки. Та їх не пропускають. Через те, що черга рухається повільно, а машин стає все більше, водії почали протестувати.

Пригнані автівки з-за кордону на Львівщині розмитнюють на усіх шести пунктах пропуску.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Це українсько-польський пункт пропуску Краківець-Корчова. У черзі на розмитнення із боку Польщі майже тисяча автівок . І всі водії поспішають встигнути до 1 го липня.

Надії Слабик пощастило, вона встигла розмитнити. У черзі до кордону простояла 4 дні.

Надія Слабик, жителька Львівщини:

Я на цю машину збирала 20 років. Так 20 років, працювала в Польщі, щоб собі купити цю машину, якби не нульове розмитнення, я б її не купила зараз, тому хотя я мама, сама виховувала 2 є дітей, дуже важко.

За «нульовим розмитненням» авто Надії коштувало майже 3 тисячі долларів. Дорогу автівку жінка, каже - не вибирала.

У черзі до цього пункту пропуску українцям допомагають польські волонтери.

Надія Слабик, жителька Львівщини:

Вже в останню добу, то вже з того готелю, кафе їздили по черзі, гаряче возили бутерброди , каву і один день по-моєму, це була неділя, волонтери їздили роздавали водичку. Люди помагають дуже одне одному.

Як і на інших КПП, водії пильнують чергу. Особливо вночі.

Олег, житель Тернополя:

Бачите номерки прибивають, уже люди самі чергу тримають. Щоб ніхто не влазив у чергу, ми самі контролірували, бо вночі дуже багато зікавів є, люди сплять, заіжають, обʼїжджають, ну і дурять так як все.

На всю процедуру оформлення документів водіям на кордоні потрібно до 20 ти хвилин. Самі ж керманичі певні, це не лише економія грошей, але й:

Руслан Надєєв, житель Львова:

Саме головне - в Україні ми зможемо покращити якості безпеки. Ми зможемо відмовитись від тих автомобілів, які абесів немають. Більш європейські стандарти перейти. Тобто, наш президент правий, наш уряд. Хотілося б, щоб воно продовжилось.

Офіційних розмов про продовження «нульового розмитнення» наразі немає. А тому всім, хто не встигне оформити документи на авто з-за кордону, доведеться сплатити податок. А це щонайменше 3 тисячі долларів. Усе залежить від конкретної автівки. Всього в Україні безкоштовно розмитнили понад 100 тисяч машин.