Школу під житло для переселенців. На Рівненщині у покинутому навчальному закладі волонтери та місцева влада узялися облаштовувати гуртожиток. Тут планують оселити кількадесят людей. І там, де стояли парти, тепер готуються розставляти ліжка. Ремонт у будівлі розпочали за гроші благодійників. Школу-гуртожиток бачила Сніжана Сидорук.

Людмила:

Тут не була підведена вода, не було каналізації. От ми зараз робим облаштування санвузлів. Тут буде два санвузли. Ось ви можете це побачити ось тут. Вода вже буде розведена по всьому приміщенні.

Людмила веде нас у приміщення, де колись навчалися діти. Це місцева початкова школа. Учнів тут було мало і їх перевели навчатися у сусідні села. Тож заклад стояв пусткою.

Тарас Коваль, голова правління громадської організації:

Ми тут планували спортивно-оздоровчий центр, по типу центр для молоді. Такий всебічного спрямування, але початок війни вніс корективи в наші плани. І вже, як тільки ми зрозуміли, що є потреба саме в житлі для внутрішньо переміщених осіб. Особи, які потребують цього, почали шукати шляхи реалізації оцієї ідеї.

Тож школу вирішили переобладнати в гуртожиток для біженців. Нині тут вже розпочали масштабний ремонт.

Дві душових кабіни будуть. Санвузли, умивальники. Тут буде кухня. От це приміщення, де буде люди харчуватися. Практично плити у нас закуплені. Вся техніка, вся, яка потрібна, посуд, все те, що потрібно для побуту у нас вже є в наявності.

У колишніх класах облаштують житлові кімнати. Їх тут - сім.

У кожній класній кімнаті є практично ось таке пічне опалення, але у зв'язку з тим, що, розумію, не всі вміють користуватися і в правилах техніки безпеки, то на перспективу ми плануємо тут поставити електричні конвектори.

Ремонт роблять за гроші благодійників. Левову частку - дали американці.

Євгенія Сорока, координаторка складу гуманітарної допомоги:

Загальна сума 40 тисяч доларів і на цьому United Help не збирається зупинятися. Нам відомо, що готується цілий вантаж із продуктами харчування, необхідними речами, засобами гігієни саме ось сюди у Рівне.

За проєктом має бути повне укомплектування гуртожитку меблями та технікою. На це гроші дали благодійники зі Швейцарії. Нині йдуть перемовини з угорцями. Усі роботи планують завершити до кінця липня.

Людмила Вітковець, голова Дядьковицької громади:

В нас біля території школи є комунальна земля, яка у власності сільської ради. Тобто ми готові надати їм цю землю, де вони зможуть вирощувати собі овочі і фрукти.

Загалом тут планують поселити сорок людей. Житлом забезпечать тих, кому немає куди повертатися і вони планують залишатися на Рівненщині.

Юлія Щербяк, волонтерка:

Варто сказати про перспективи цього місця, що навіть після закінчення війни тут можлива і психологічна реабілітація. Тому що приміщення школи - майбутнього гуртожитку знаходиться в екологічній зоні. Навколо - ліси, поля, немає промисловості.

Усі роботи планують завершити до кінця липня. На новосілля тут уже чекають з десяток людей, які зараз мешкають у комунальних закладах громади.