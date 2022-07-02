Черги в Європу. На українсько-польському кордоні побільшало охочих виїхати за кордон. Чимало українців їдуть на роботу. Зокрема, і біженці з міст, які зараз російська армія продовжує обстрілювати. Про ситуацію на кордоні розкаже Христина Гашенко.

На українсько-польському пункті пропуску Шегині-Медика - велика черга. Більше сотні людей по кілька годин чекають на виїзд. Від втоми діти сплять на лавках… інші відпочивають на сумках. Вікторія з 9-річною Веронікою з рідного Херсону встигли виїхати наприкінці лютого. Після чотирьох місяців у Чернівцях вирушають до Польщі. Називають себе не біженцями, а туристами.

Як туристи, бо надіємося, що повернемося додому. Не надіємося, а знаємо щоб ми будемо вдома. І всьо буде добре, так?

У черзі і пані Діана - з Харкова. Там жила на Салтівці, по якій росіяни безперервно гатять. Кілька місяців жінка із сином ховалася в коридорі.

Діана - переселенка з Харкова:

Мы в Харькове боимся тишины. А к взрывам мы уже привыкли, мы знаем куда бежать, куда падать. Хлопців повбивали на фронті, а дівчата з дітьми за граніцей. А земля пустує. Геноцид, геноцид.

За автівками для прикордонників та ЗСУ, у Польщу їдуть священник із лікаркою. У будні жінка оперує дітей, а у вільний час - волонтерить.

Ірина Музичка, волонтерка:

Здається, зараз десь найбільш запеклі ці бої вони є там, а ми повинні тут їх відчувати. Робити все, що можеш, чим більше ми зараз акумулюємо всі свої ресурси, тим швидше воно закінчиться.

Збігнєв Савчук, священник:

Люблю Україну, люблю наших солдатів. Ми вчора молилися з 20.30 до 6 і ранку . 2 години поспати і вперьод.

Чимало людей у черзі їдуть працювати в Європу. Через війну заробити стає усе важче, розповідає Валентина із Полтавщини. У Польщі жінка пакуватиме солодощі на складі.

Валентина Кондратенко, жителька Полтавщини:

Сейчас очень тяжелознайти роботу для моего возраста и тоже хочется чтоб отработал и заработал. У мене там осталися всі. У мене під Гостолемем син мав квартиру, то трошки вона побита. І в мене там і внук і всі. То я там буду працювати і за їх думати.

Українців польські прикордонники пропускають швидко. Та на чергу це не впливає, бо кількість охочих виїхати у Європу лише зростає.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Натомість черг на в'їзд в Україну немає. Додому повертаються здебільшого люди із сезонних робіт і лише частково біженці.

Олена їде в Запоріжжя із польського Жешова. Жінка із окупованого Бердянська. Зараз має забрати атестат сина. Документ потрібно подати у польську школу, щоби там продовжити навчання.

Олена Вороніна:

Всі хочуть додому на свою роботу, діти в школу хочуть, і так почи все заново, вчити язик. Дуже тяжко, всі хочемо додому.

За інформацією ООН, із України від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхало понад 7 мільйонів людей. І лише близько 3 із них повернулись додому.