Росія погодилась на вивезення вантажів з українських портів [ Редагувати ]
Учасники російської та української делегацій на чотиристоронній зустрічі у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Anadolu.
На чотиристоронній зустрічі (Україна, Росія, Туреччина, ООН - ред.) було досягнуто домовленості щодо технічних питань, як-от спільний контроль у точках виходу з порту та прибуття та забезпечення навігаційної безпеки на маршрутах пересадки.
Крім того, сторони домовились про забезпечення спільного контролю в портах і безпеці на маршрутах прямування суден із зерном та іншими сільськогосподарськими товарами.
Наступного тижня делегації знову зустрінуться у Туреччині для підписання документа щодо створення "зернового коридору".
Нагадаємо, у середу, 13 липня, у Стамбулі відбулася зустріч делегацій Росії, України, ООН та Туреччини. Це перша зустріч російської та української делегацій в очному форматі з моменту припинення у травні мирних переговорів.
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