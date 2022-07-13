Учасники російської та української делегацій на чотиристоронній зустрічі у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Anadolu.

На чотиристоронній зустрічі (Україна, Росія, Туреччина, ООН - ред.) було досягнуто домовленості щодо технічних питань, як-от спільний контроль у точках виходу з порту та прибуття та забезпечення навігаційної безпеки на маршрутах пересадки.

Крім того, сторони домовились про забезпечення спільного контролю в портах і безпеці на маршрутах прямування суден із зерном та іншими сільськогосподарськими товарами.

Наступного тижня делегації знову зустрінуться у Туреччині для підписання документа щодо створення "зернового коридору".

Нагадаємо, у середу, 13 липня, у Стамбулі відбулася зустріч делегацій Росії, України, ООН та Туреччини. Це перша зустріч російської та української делегацій в очному форматі з моменту припинення у травні мирних переговорів.