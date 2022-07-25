Вивезення зерна: Україна і США розробляють "план Б" [ Редагувати ]
Сполучені Штати і Україна розробляють "план Б" з вивезення експорту зерна з країни після нападу росії на порт Одеси. Про це заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє CNN.
Так, "план Б" включає в себе автомобільні і залізниці, річки, відправку барж і коригування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, щоб експорт міг здійснюватися швидше.
Ми живемо за планом на випадок непередбачених обставин, тому що не можна довіряти нічому, що говорить президент росії володимир путін.
Близько 20 млн тонн пшениці і кукурудзи застрягли в порту Одеси, підкресливши, що попри продовольчу безпеку, забезпечувану альтернативними маршрутами з України, "немає ніякої заміни тому, що путін дозволить припинити блокаду і відправити зерно найбільш ефективним способом".
Пауер заявила, що сподівається, що зернова угода "якось закріпиться", попри те, що росія "негайно повернулася спиною" до угоди, атакувавши Одесу-головний порт, зазначений в Угоді.
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