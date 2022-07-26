Українські військові збили дрон-камікадзе [ Редагувати ]
У Миколаївській області російський дрон намагався атакувати українську радіолокаційну станцію. Повітряні сили успішно збили ворожу ціль.
Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.
"26 липня воїнами повітряного командування "Південь" збито ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.
Такий дрон може рухатись зі швидкістю 110 кілометрів на годину під час горизонтального польоту та 300 кілометрів на годину під час атаки цілі. Дальність дії сягає 40 кілометрів.
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