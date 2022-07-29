Дві родини з Лисичанська оселилися в Кривому Розі у невеличкій квартирі.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Дніпропетровщина прийняла вже понад 300 тисяч переселенців. Приблизно кожний четвертий з них оселився на Криворіжжі. Історії людей, які дивилися смерті в очі й змогли вижити хвилюють та розчулюють. Про долі двох родин з Лисичанська - розкаже Артур Терещенко.

Подружжя Радьків придбали в Лисичанську затишний приватний будинок наприкінці 2021-го. Втім, радість від нового житла виявилася нетривалою, каже Оксана і додає: після ворожого обстрілу, який повністю зруйнував домівку, ще довго не могли повірити, що вижили!

Оксана Радько, переселенка з Лисичанська:

Спасло - Бог, Провидение, судьба. Как-то получилось! И через несколько дней мы выехали.

З двохсот сімей на вулиці, де мешкала Оксана, в окупації залишилася одна родина. Серед тих, хто встиг евакуюватися останньої миті - Олена з двома дітьми.

Олена Хіхловська, переселенка з Лисичанська:

Летали и дома, и в дома попадало рядом, и страх, и горело.. Это что мы ещё уехали ну практически, я думаю в последний момент, уже никто особо и не было шансов выехать.

Порятунком з охопленого війною Донбасу обидві родини завдячують волонтеру Олегу Леонтьєву. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну цей чоловік разом із однодумцями встиг евакуювати кілька сотень людей. Втім, серед мешканців Бахмуту, який постійно зазнає ворожих атак, врятованих поки немає.

Олег Леонтьєв, волонтер:

Мы два раза были там. Ни одного человека не эвакуировали. Все вроде и хотят, и боятся ехать. Ну, надеются, что закончится это уже все. До последнего сидят. Ну, в Лисичанске тоже до последнего сидели ж. Не хотели выезжать, но в последний момент, когда мы 42 человека вывезли, очень много было, более сотни человек хотело уехать у нас.

Дві родини з Лисичанська оселилися в Кривому Розі у невеличкій квартирі. Власниця помешкання просить сплачувати лише за спожиті комунальні послуги.

Олена Лук'яченко, власниця квартири:

Меня добавили в группу в телеграмме "Взаємопоміч Кривий Ріг". Я увидела, там сильно много было, типа люди просили помощи с квартирами и так далее. Я думаю, у меня есть пустая квартира. Она, вроде обустроена, ну так далее, все хорошо. Думаю, выложу объявление. Спрошу просто за комунальные услуги, может кому-то понадобится…

Ці квадратні метри не просто знадобилися, а стали порятунком для двох наляканих війною сімей з Лисичанська. Власниця квартири переконана: якби кожен з сусідів, хто має законсервоване житло, відгукнувся, допомогу отримали б значно більше вимушених переселенців.

Олена Лук'янченко, власниця квартири:

Здесь занята только одна квартира и на каждом этаже - по четыре квартиры. Каждый бы так помог и уже было бы заселено много людей.

Оксана з чоловіком та Олена з дітьми, хоч і сумують за рідним краєм, але будують плани на майбутнє. Принаймні, на найближче, коли почнеться новий навчальний рік. 14-річний Андрій із сестрою відвідуватимуть уроки онлайн. Тож потрібно подбати про техніку та інтернет для школярів.