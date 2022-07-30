Прийдешня зима обіцяє стати найскладнішою за всі роки незалежності. Десятки об'єктів енергетичної інфраструктури пошкоджено в результаті бойових дій. І, ймовірно, це ще не всі руйнування. Тож уряд розпочав підготовку на випадок перебоїв з енергоносіями та подачею тепла. Не сидять склавши руки й самі українці - багато з наших співвітчизників почали самостійно готуватися до холодного сезону і запасатися дровами. На тлі ажіотажного попиту - чи вистачить для всіх деревини?

В Дорівському лісництві нині гаряча пора. Щодня приймають купу заявок від селян на дрова.

От можемо наявно глянути скільки вже людей виписало з 15 нуль сьомого.. Ми вже маємо виписано порядка 100 кубів.

Запастися на зиму вирішив і пан Василь. Чоловік живе на околиці Яремчі. Свою хату вже багато років опалює дровами. Каже: це в рази дешевше ніж газом…

Василь, житель Яремче:

Мені дрова дешевше обходяться. Шістсот гривень і ще за привіз беруть десь близько чотириста гривень за куб. То обходиться мені куб десь тисячу гривень.

А за теперішніх умов - ще й надійніше.

Василь, житель Яремче:

Тяжче з дровами, але газ то відключають, то нема, а ще не знати яка процедура буде зараз в даний період у зв'язку із війною. Тому кожний тепер запасається дровами. Тепер я бачу тут в лісництві вже очередь.

Тож аби встигнути виписати й собі - пан Василь вирішив поквапитися… Каже: на зиму треба зазвичай десять кубів. Втім, в попередні роки, аби їх купити мусив добряче "набігатись" по кабінетах.

Василь, житель Яремче:

Колись була ціла церемонія. Йшли спершу до лісничого, підписували заяву, потім йшли до директора, директор наложував резолюцію, звідти у реалізацію, потім у банк, потім до директора знову підписувати заяву, відтак до лісничого і лісничий вже тоді відправляє до майстра лісу аби получати дрова.

Всі ці установи розкидані по різних населених пунктах, тож на оформлення інколи йшло декілька днів. Цьогоріч процедуру максимально спростили. Тепер все це зробити можна в одному місці - в лісництві.

Сергій Кокоць, начальник Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства:

Це тут впливає і воєнний стан, є переживання населення, що газ буде дорожчий і треба палити, треба дровами. І ми йдемо до людей, щоб людина не їхала у лісгосп, як раніше, до райцентру, щоб могла по місцю проживання прийти у лісництво і написати заяву, оплатити ці дрова.

Можна? - Так. Василь Васильович, заходьте. Потрібно паспорт й ідентифікаційний код, я зараз зроблю копію.

Обладнали лісництва і платіжними терміналами - аби селяни могли на місці одразу розрахуватися, а не вистоювали черги в банках.

Двадцять хвилин і я виписав дрова. Виписав хвойні 10 кубометрів, тому що в мене ще торішніх залишилося букових. Тому думаю цей раз випишу хвойних. Все йду до майстра лісу і він мені відпускає дрова.

Забезпечити дровами зможуть всіх. Ніхто мерзнути не буде - запевняють у лісництві. Планують заготовити - до чотирьох тисяч кубометрів. Це майже в шестеро більше ніж торік. Ціни на дрова практично не підіймали: твердолистяні породи - такі як бук, граб - 684 гривні за куб… та 402 гривні - хвойні.

Михайло Бойко, помічник лісничого Дорівського лісництва Делятинського держлісгоспу:

Регламент дозволяє одній особі в рік виписати 15 метрів кубічних. Якщо так розібратися, навіть по своєму прикладу, то достатньо на зиму - 8-10 кубометрів дров. Виписують сім метрів кубічних твердолистяних і два-три хвойних.

Ажіотаж на дрова - по всьому регіону, кажуть в обласному управлінні лісового господарства. Багато місцевих жителів почали переходити на твердопаливні котли, буржуйки та печі. Прогнозують, що потреби зростуть. Тож лісники вже планують збільшили заготівлю - щонайменше на двадцять відсотків.

Сергій Кокоць, начальник Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства:

Багато людей себе перестраховують, хоч і опалюють газом, ставлять собі опалення і на дрова, пелети, беркети. І люди питають, а чи будуть дрова. Чи не буде дефіциту дров. Ми над тим працюємо. І збільшуємо ліміти.

Також в обласному управлінні лісового господарства запевнили: попри загальне здорожчання всього, підіймати ціни на дрова цьогоріч не будуть.