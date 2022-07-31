Та попри очевидний успіх саміту найбільший резонанс за участі першої леді викликала інша подія. Фотосесія. Всесвітньовідома фотографиня, Енні Лейбовіц, зробила фотосесію із президентським подружжям. Одна із фото - стала обкладинкою журналу "Вог". Здавалось би, успіх безперечний. Але одночасно із гордістю - частина людей почала це... критикувати.

Навіщо? І як зрештою невелика хвиля негативу - стала приводом для масового єднання українців? Карина Вакарєва - розкаже.

Вона - пише історію. А точніше зупиняє її миті. У світлинах. Енні Лейбовіц - жива легенда портретного знімання. Та найвідоміша фотографиня сучасності. В об'єктив її камери дивилися видатні політики та члени королівських сімей. А селебріті світового калібру ледь не за рік займають чергу, аби отримати заповітний знімок від мисткині.

Впродовж п'яти десятиліть Енні Лейбовіц створює портфоліо, де кожне фото - культове. Вагітна Демі Мур, поп-ідол Майкл Джексон, молодий Ді Капріо та роздягнений Джон Леннон - екслідер "Бітлз", за кілька годин до його смерті. Ці знімки стали візитівками знаменитостей. Лейбовіц звикла дивувати - здивувала й на цей раз. В її об'єктиві опинилася Олена Зеленська.

Дружина президента перші місяці російського вторгнення з міркувань безпеки провела подалі від загальної уваги. Але тепер надолужує - вирушила із візитом до США і попросила у конгресменів зброю. Провела міжнародний саміт перших леді та джентльменів у Києві, де зібрали понад три мільйони доларів на реанімобілі. І хоча ці ініціативи набули широкого розголосу, надмірну увагу до Олени Зеленської прикула фотосесія для американського глянцю "Вог".

Фотографії президентського подружжя авторства Лейбовіц миттєво стали вірусними. Й знайшли як критиків, так і прихильників. Справжні ж баталії розгорнулися довкола обкладинки із зображенням першої леді. Хтось критикував її за вбрання, інші - за невимушену позу. Мовляв, недостатньо жіночна.

Олена Зеленська, перша леді України:

Авжеж, критика буде завжди, в будь-якому моменті. Але я стою на тому, що краще щось зробити й отримати критику, ніж не робити нічого.

Аби підтримати першу леді - у мережі розгорнули флешмоб під назвою - "сиди, як дівчинка". Українки масово декларують своє право сидіти так, як їм хочеться.

Вікторія Курочка, журналістка:

Я можу собі дозволити сісти так, як я хочу. Я можу одягати те, що я хочу. Можу матюкатися і не носити бюстгальтер, якщо мені так зручно.

Вікторія доєдналася до флешмобу. Демонструє нам свою світлину у соцмережі. Каже - реакція деяких українців на фото президентської дружини - дивує.

Вікторія Курочка, журналістка:

Мені ця ідея дуже подобається не тільки тому, що це нетипова фотографія. Ще й тому, що там дуже багато сказано кольором, багато сказано символікою.

Боротьба за світову громадську думку - один із найважливіших фронтів російсько-української війни. А така фотосесія нагадує про те, що боротьба - триває.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Вот он, тренд - человек сидит какой он есть, уставший. Потому что, можно было макияжа киношного наложить и была бы свежесть легкая, утренняя, и так далее. Нет, здесь история в том, что она такая, как мы - она тоже устала, она тоже не так часто, как хотела, видит своего мужа, своих детей.

Навіть найгучніші критики мусять визнати - обкладинка із першою леді України привернула велику увагу.

Дарія Канішева, стилістка:

Що собою взагалі являє фотосесія в "Вог" в наших сьогоднішніх реаліях? Це потужна психологічна та інформаційна зброя. В такому випадку, Олена Зеленська на обкладинці не тому, що вона Олена Зеленська. А тому, що вона символізує українку, яка зараз протистоїть оцьому глобальному злу.

Здатність України захищатися значною мірою залежить від потоку західної зброї та грошей. А гарантувати це може тільки громадська думка демократичного світу.

Каждая такая линия раздора, проходящая по нашему обществу - это в плюс только российской федерации.

Вікторія Курочка, журналістка:

Ми сидимо і чесно дивимося в очі світу - от ми є, от на нас летять ракети.

Дарія Канішева, стилістка:

Відчувається стрижень внутрішній. І це про всіх нас.

Олена Зеленська, перша леді України: