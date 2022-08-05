Безкоштовний вайфай в укриттях. Мінцифри до 1 вересня планує забезпечити швидкісним інтернетом тисячі сховищ у школах, дитсадках, училищах та університетах. Навіть у найвіддаленіших селах, де навчання проходитиме офлайн. Основною вимогою того, що діти повернуться за парти є наявність в школі укриття.

То які вимоги до таких приміщень? І скільки закладів вже отримали дозвіл відкрити свої двері для учнів? Дивіться далі.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Лунає сирена - і усі учні і вчителі, які на цей момент заходяться в школі, обов'язково протягом 10 хвилин мають спуститися в укриття. Це одне з найпростіших укриттів в одній із київських шкіл і працювало воно із перших днів повномасштабного вторгнення росії. Сюди приходили під час повітряних тривог і жили люди із сусідніх будинків, а із 1 вересня тут будуть і школярі.

Цей заклад вже пройшов перевірку спеціальної комісії. Укриття відповідає усім вимогам, тож через місяць до школи повернуться учні.

Олена Ромен, директор школи:

Організовуємо освітній процес таким чином, аби учні наші навчались в 1, 2 зміну, можливо, підзмінку, щоб дане укриття мало можливість в разі повітряної тривоги вмістити всіх бажаючих.

А вмістити це сховище може понад 200 людей, хоча школярів - учетверо більше. Та за парти планує повернутися лише 40% учнів. Решта - обрали онлайн-навчання. В укритті, каже директор - можна і уроки проводити, і в ігри грати, і просто відпочивати.

Олена Ромен, директор школи:

Ми забезпечили місцем для сидіння, можливо, навіть місцем для лежання, якщо це будуть маленькі учні.

Утім такі укриття мають не усі заклади освіти. А їх наявність - основна вимога для початку навчального року. У Києві, приміром, сховища майже 300-от закладів не відповідають рекомендаціям ДСНС.

Олег Стоволос, заступник начальника управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС м.Києва:

Якщо через ці приміщення проходять комунікації будівлі, то там укриватися неможливо. Ілі якщо взагалі відсутнє підвальне приміщення в навчальному закладі. Повинні бути баки з водою, повинно бути ,якщо там укривається більше 50 осіб, 2 вихода, якщо менше, допускається 1 вихід. Баки для нечистот або туалет потрібен, вогнегасник, засоби зв'язку, аптечка.

Загалом по всій Україні комісії перевірили понад 10 тисяч шкіл, дитсадків та училищ. І поки дозвіл на офлайн-навчання отримала лише третина. Решта - зараз усувають недоліки - проводять ремонти, закуповують меблі. А Мінцифри обіцяє допомогти забезпечити усі сховища в навчальних закладах швидкісним інтернетом протягом місяця.

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України:

Якщо ви навчальний заклад будь який, не обов'язково школа, і в вас є бомбосховище, або ви його зараз створюєте, ви можете залишити заявку, ми працюємо зараз над новою партією отримання старлінків. Я впевнений, що якусь частину ми зможемо на школи, які знаходяться в сільській місцевості, на школи, де немає оптичного інтернету.

Школи також отримають комп'ютерне обладнання.

Дмитро Завгородній, директор Директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки України:

Ми домовились з компанією гугл про постачання 43 тисяч гугл-хро-буків. Перша їх частина вже зараз у Великобританії пакується до нас, сподіваємось, що у вересні їх вже отримують вчителі. Ноутбуки, які закуплені Юнісеф, вже отримали 10 областей, які найбільше постраждали від війни.

Передусім, ноутбуки отримають вчителі зруйнованих шкіл або тих, які не можуть відкритися через бойові дії - для проведення уроків онлайн. Остаточне рішення - відкривати заклади чи ні, проводити очне, дистанційне чи змішане навчання ухвалюватиме кожна громада окремо.