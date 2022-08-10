Світова прем'єра українського фільму "Як там Катя?" відбулася у швейцарському місті Локарно. Це дебютна повнометражна стрічка режисерки Крістіни Тинькевич. Міжнародний кінофестиваль в Локарно - вважають четвертим за важливістю у Європі після Канн, Венеції й Берліна. На кінопрем'єрі побувала Світлана Прокопчук.

Це історія про 11-річну Катю. Дівчинка померла за кілька тижнів після того, як її на авто збила донька кандидатки на високий політичний пост.

Тут має бути медсестра. - Та тихіше! Я врач!

У Локарно стрічка представлена в "конкурсі кінематографістів сьогодення". За нагороду, золотого леопарда, фільм змагатиметься ще з 14 стрічками. "Як там Катя?" - це соціальна драма. Лікарка швидкої допомоги Анна шукає справедливості після смерті доньки, але наштовхується на величезну рану на тілі України - тотальну корупцію.

Що інші роблять в моїй ситуації?

Крістіна Тинькевич, режисерка:

Це нереальна історія, але вона натхненна історією, яку я прочитала у газеті, де жінка, лікар швидкої допомоги, приїжджає на виклик, на якому вона має врятувати людину, яка її зґвалтувала в минулому. Тобто це була така відправна точка. Все інше - це повністю придумана історія.

Зал під час кінопрем'єри був заповнений. Швейцарські глядачі проводжали творчу команду оплесками.

Серед глядачів і українська режисерка та подруга виконавиці головної ролі Оксана Тараненко.

Оксана Тараненко, українська режисерка:

Коли я тільки почула, що фільм, який я знала, що вона знімалась, стільки часу і стільки уваги приділяла цьому проєкту. І коли вона сказала мені, що наш фільм бере участь у фестивалі в Локарно і я сказала, що я приїду. І я сьогодні чотири години їхала по спеці. Для того, щоб привітати своїх українських колег. Фільм безперечно з професійної точки зору - це просто топ, і робота Насті мене настільки вразила, я тільки зайшла в зал і мені хотілось плакати, але я стримувалась, тому що і фільм напружений, і ми в таких умовах зараз знаходимось.

Про свою героїню, Анну, виконавиця головної ролі Анастасія Карпенко міркувала дуже довго. Це сильна українка, яка проживає своє горе без жодної сльозинки. Вона страждає, марніє, худне, але не плаче.

Анастасія Карпенко, виконавиця головної ролі:

Ми дуже давно його готували з Христиною, декілька років. Чотири здається. Весь цей час я думала над Анною, яка вона. І впродовж місяця, і перед цим, у нас була дуже довга робота репетицій. Взагалі в мене був перший досвід репетицій перед повнометражним фільмом.

Презентація стрічки "Як там Катя?" у Локарно - це не просто прем'єра задля культурної дипломатії, говорить українська команда. І сподівається на успіх фільму та визнання. Міжнародний кінофестиваль у Локарно триватиме до 13 серпня.