Найпоширеніша проблема військових - болі у спині після багатьох діб у важкій амуніції.

Медична реабілітація. Шанс на якісне "друге життя" у Чернівцях дарує реабілітолог із Києва. Окрім того, лікар ділиться з чернівецькими медиками досвідом роботи з травмами, отриманими на війні.

Пацієнтами стають військові, які потребують швидкої та комплексної реабілітації та переселенці, яким дивом вдалося вижити. Про це далі у сюжеті.

Старша медсестра відділення інтенсивної терапії Марина у Маріупольській лікарні працювала до останнього.

Марина, переселенка з Маріуполя:

У нас не було вже води, світла, опалення. Нічого в нас не було. Слава богу, був сніг. І ми прокидались з чоловіком о 5 ранку, збирали цей сніг, топили і привозили, щоб мити хворих.

Та в середині березня стало ще гірше - будинок Марини згорів, бо в нього поцілив ворожий снаряд. Дітям із підвалу допоміг вибратись сусід. А в саму жінку влучила снайперська куля - Марина щойно приїхала машиною на роботу. Життя Марині врятували колеги-медики.

Потрапила у щоку, через щелепу. І вийшла у спині, шиї.

А тепер відновитися жінці допомагає фізіотерапевт з Києва, який працює у Чернівцях - Володимир Білий. Щодня до нього приходять і цивільні, і військові.

Володимир Білий, фізіотерапевт з Києва:

На превеликий жаль, зараз і після поранень, після обстрілів, після струсів мозку потрібна реабілітація.

Масажі та вправи поліпшують кровообіг після вогнепальних поранень. І тіло за кілька тижнів відновлюється. Коли постраждали нерви, реабілітація триваліша. Проте і це можна виправити, каже фахівець.

Володимир Білий, фізіотерапевт з Києва:

Коли приходить людина з прострілом щелепи і шиї, а там життєво важливі артерії. І ти бачиш, що людина навіть посміхається, коли їй щось розповідаєш. То ти розумієш, що людина жива.

Швидко відновитися можна - пересвідчилася вчителька із Києва. Кілька тижнів лікувальної фізкультури, і суглоби пані Людмили - працюють.

Дивіться, я не присідала. Я піднімаю вже цю ногу. Згинаю. На неї я не ставала, подивіться, я на неї стаю.

Найпоширеніша проблема військових - болі у спині після багатьох діб у важкій амуніції.

Володимир Білий, фізіотерапевт з Києва:

Військові, які звертаються до мене, в них величезні проблеми зі спинами. Тому що все це величезне, важке обладнання - бронежилети, амуніція, спорядження - воно сильно травмує їх спину, особливо враховуючи, що вони тривалий час проводять у вимушених положеннях.

Ціла армія фахівців готова допомогти. Та на повноцінне відновлення часто бракує часу.

Іван Марчук, завідувач відділення фізіотерапії:

В нас підготовлені фахівці з фізіотерапії. І масажисти. В нас їх 5. Які активно знають , що робити і професіонали своєї справи. Людина хоче, він отримав три послуги масажу. Каже: мені вже краще. А якби було 10 чи там 14 днів, це було би супер.

Лікар демонструє кілька простих вправ, які допоможуть повернути тілу резерви. Людський організм здатний на дива - переконує фізіотерапевт. Головне - його стимулювати.