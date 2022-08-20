До холодів готуються і на Чернігівщині. Регіон, який став героїчним форпостом для нашої столиці - поніс за це нищівних руйнувань від рук російських варварів. І досі вони атакують його із повітря.

Чи не найбільше постраждало село Ягідне. Воно стало прикладом нескореності українців - а тепер ще й стрімкого відродження. З часів деокупації Ягідне неабияк змінилося. Там побувала Ярина Марків - і розкаже більше.

Його рашисти зрешетили кулями. З людей зробили живий щит. Закривши у підвалі школи, де розгорнули штаб.

Місяць у вогні й страху: таким став березень-2022 для Ягідного.

Ярина Марків, кореспондентка:

Виснажене, розстріляне, спопелене російськими варварами село на Чернігівщині ніколи не викреслить цю моторошну й криваву сторінку зі своєї історії та впевнено її перегортає… Ягідне відроджується.

Раніше понівечені окупантами хатини, зараз - реабілітовані.

Ось як змінилися житлові будинки на цій вулиці з часів деокупації. І це всього лише за два з половиною місяці!

Пані Наталія веде нас до своєї оселі. Її росіяни з автоматів обстріляли прицільно.

І оцюда вони били вікна, повибивало бачите, порозбиваті стіни.

Й квартира жінки досі понівечена. Тут ще багато чого треба відремонтувати. Але в ній вже можна жити, й головне - зимувати.

Пані Наталія, жителька с. Ягідне:

Двері поставили на балкон, двері вхідні поставили, а кришу ж поміняли хлопці, о, криша ж в нас текла..

І нові металопластикові вікна. І так у ще більш як сімдесяти квартирах. Три сотні людей змогли повернутися до своїх осель. Усе завдяки єднанню: селян, влади й батальйону волонтерів - "добробатівців". А ось, власне, й вони…

Тут працюємо з 8-ї години ранку до 6-ї вечора.. Місцеві нам влаштовують триразове харчування.

А живе команда у сусідньому селі, - додає Тетяна. Корінна херсонка-освітянка, зараз благодійниця.

Зараз у мене відпустка і працюю у своїй відпустці.

Абсолютно безоплатно, як і всі інші "добробатівці".

Облаштовуємо ділянку, встановлюємо забори..ну все ремонтується.

Валерій Зубков, куратор батальйону "Добробат" в Ягідному:

"Добробат" - це добровольчий батальйон, люди, які зібрались з усієї України в інтернеті, хто побачив об'яву. І є так сказати вільні руки, добре серце.

А будівельними матеріалами забезпечила область і держава. Так і вдалося за трохи більше ніж два місяці відновити в Ягідному вулиці Дружби та Лісову. А як щодо інших? Їх у селі п'ять. Й на п'ятій саме мешкала сім'я Мотях.

Ну оце ось так можна сказати, що була наша хата.. Отут була спальна на ту сторону зал, там ще дві спальні.

А тепер - згарище. Рашисти спопелили вщент дім, який пан Віталій зводив власними руками впродовж 25 років!

Віталій Мотях, житель Ягідного:

Ну по росказах сусідів, що прилетіло п'ять снарядів.. Начав горіти перший сарай, "Урал", потім перекинулося на веранду…

Валентина Мотях, жителька Ягідного:

Це боєприпаси російської армії, які унічтожили наш дом.. Мы их тут нашли во дворе на городе..

Сам город замінували, навіть худобу вбили! Тепер у людей ні житла, ні хліба. Мотяхів прихистила подруга. Коштів і сил звести все заново в сім'ї немає.

Я не бачила за свою жизнь моря, я не бачила нічого, я бачила только один город. Ми сподіваємось, що нам поможуть, ми самі не зможемо його це все потянуть.

І таких сімей на Чернігівщині сотні! Загарбники завдали збитків області на сотні мільярдів гривень! А це - понад сім з половиною тисяч зруйнованих чи пошкоджених будинків. 90 відсотків із них - це житловий фонд.

Олена Швидка, голова Іванівської громади:

Наша громада постраждала найбільше на території Чернігівщини. Наші села з 17 населених пунктів - 10 були в окупації. Це майже півтори тисячі домогосподарств, які зруйновані або пошкоджені.

В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА:

У нас на сьогодні на обліку кожна зруйнована, або пошкоджена будівля і ми маємо чіткий план по кожній з них. Зараз є і кілька джерел фінансування, основне - це державний резервний фонд, але є волонтери, є донори, які готові долучатися до відновлення житла. Є проєкт модульних містечок і він активно реалізується.

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій України:

Чи буде світло, вода, опалення в оселях мешканців до зими? Обов'язково буде, по перше я хочу сказати, що уряд виділив більше ніж 250 мільйонів. Ще було фінансування відновлення ТЕЦ, а також водоканалу Чернігова.

Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, після 15 жовтня, тому готуємось до цього, готуємо свої оселі.

А добробатівці тим часом закликають долучатися до фронту відновлення, розповідають про подальші плани й обіцяють мешканцям: їх не покинуть.

Валерій Зубков, куратор батальйону "Добробат" в Ягідному: