Президент Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь у "Молитві за Україну", поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України та вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Про це повідомила пресслужба глави держави.

"Молитва за Україну" відбулася у Софійському соборі в Києві.

Камерний хор виконав "Отче наш". Після цього предстоятелі церков і керівники релігійних організацій помолилися за Україну та виголосили виступи. Вони побажали якнайшвидшого настання миру, а також сили українському народові, щоб вистояти в час важких випробувань.

Після закінчення виступів хор виконав духовний гімн "Боже великий, єдиний, нам Україну храни!".

Глава держави привітав предстоятелів церков і керівників релігійних організацій з Днем Незалежності й подякував за духовну підтримку українського народу.

Нагадаємо, що 27 травня Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.

Кримська єпархія УПЦ вирішила залишитися з Кирилом.