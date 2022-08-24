Зеленські помолилися за Україну разом з митрополитами Епіфанієм та Онуфрієм [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь у "Молитві за Україну", поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України та вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Про це повідомила пресслужба глави держави.
"Молитва за Україну" відбулася у Софійському соборі в Києві.
Камерний хор виконав "Отче наш". Після цього предстоятелі церков і керівники релігійних організацій помолилися за Україну та виголосили виступи. Вони побажали якнайшвидшого настання миру, а також сили українському народові, щоб вистояти в час важких випробувань.
Після закінчення виступів хор виконав духовний гімн "Боже великий, єдиний, нам Україну храни!".
Глава держави привітав предстоятелів церков і керівників релігійних організацій з Днем Незалежності й подякував за духовну підтримку українського народу.
Нагадаємо, що 27 травня Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.
Кримська єпархія УПЦ вирішила залишитися з Кирилом.
по темі
Рада Безпеки ООН проголосувала за те, щоб дозволити президенту України Володимиру Зеленському виступити на засіданні щодо України у відеоформаті. За участь Зеленського виступили 13 членів Радбезу, Росія висловилася проти, Китай утримався
Президент Володимир Зеленський привітав усіх українців з 31-ю річницею Незалежності України
Українцям рекомендують дотримуватись правил безпеки і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на День Незалежності
Українські військові неодмінно звільнять усі тимчасово окуповані населені пункти Харківської області, а Харків ніколи не стане містом чорних спалених вікон
Українська сторона не має наміру стабілізувати фронт, щоб якось "заспокоїти" російську федерацію