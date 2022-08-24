Найбільше свято для кожного українця: яким був 31-ий День Незалежності [ Редагувати ]
Сьогодні через небезпеку ракетних "привітань" від росіян масові урочистості на честь Дня Незалежності скасували по всій країні. Втім в усіх містах українці відзначають це, безперечно, найбільше свято для кожного. Тож яким був 31-ий День Незалежності у містах України - розкажуть наші колеги.
Ранок Дня Незалежності у Львові розпочався із сирен повітряної тривоги. Дочекавшись завершення, львів'яни вшанували пам'ять загиблих на фронті. Сотні людей помолились та поклали квіти біля могил українських захисників.
Анна Тазаєва, мати загиблого військовослужбовця:
Біль одна, тому що я бачу, що гинуть хлопці. Вони ще нічого не бачили... їм жити, скажіть чому ми маємо на старість лишатися самі, коли вони могли ще жити і жити.
Ближче до полудня біля будівлі військової адміністрації коридором урочистої варти діти пронесли український прапор. Від найменшого до найстаршого - кадета.
На прапорах усі охочі залишали побажання для наших воїнів. Згодом їх передадуть на фронт.
Катерина Карпин, жителька Львова:
Написала: Україна понад усе. Слава Україні. Героям Слава. Тримайтеся рідненькі, ми молимося за вас.
Лист воїнам писали і діти...
Я б хотіла побажати, що Україна переможе. Я бажаю, щоб усі повернулися живі.
Христина Гашенко, кореспондентка:
Вперше за часи Незалежності на львівських вулицях порожньо. Не чути святкових виступів чи гучної музики. В очах людей смуток і хвилювання за українських воїнів та країну.
А як минув День Незалежності в Одесі розкаже мій колега Андрій Анастасов.
Андрій Анастасов, кореспондент:
В Одесі на День Незалежності влада заборонила проведення масових заходів. Все це через небезпечну ситуацію: адже, як кажуть, в обласній військовій адміністрації, ворог - непередбачуваний. Тим не менш, деякі заходи, звісно, немасові, все ж таки відбулися. Як от - презентація арт-інсталяції "Дитинство. 2022".
Інсталяція - це, по суті, протитанкові їжаки. На них - каски, в яких висаджені квіти. Загалом їх триста шістдесят три. Саме стільки офіційно в Україні загинуло дітей за ці півроку:
Андрій Любов, автор проекту:
Нормальному человеку, вообще, сложно представить такую цифру даже в метафорах. Это та цена, которую вынужден платить наш народ за Независимость, за свою Независимость, за свою свободу.
Кожна квітка символізує дитячу душу. Каски заздалегідь розмалювали малеча з Одеси та родин переселенців.
Олена Олійник, директорка департаменту культури Одеської ОВА:
І ви помітили, що це чорнобривці - це символ України! Як би там не було - це наша квітка, це наша душа - і це душа тих дітей, які пішли на небеса і сьогодні звідти все ж таки дивляться на нас.
Першим відвідувачам інсталяції складно стримувати емоції. У всіх - сльози.
Ірина Андрійчук, жителька Одеси:
І тим більше, цікаво, що самі діти розписували ці каски. Тобто це нове покоління, яке розуміє, що таке війна.
В іншій частині міста - на території меморіалу героїчної оборони Одеси - відкрилася виставка знищеної російської техніки.
Дмитро Шевченко, житель Одеси:
Я увидел очень слипшуюся технику от "Джавелина"- это очень хорошо! Теперь хотя бы можно понимать, что делают наши пацаны, когда взрывают, например, там, танк Т-90.
Анатолій Орлянський, житель Одеси:
Меня эта тема восторгает! Это надо показывать, народ должен видеть, что мы не заняли позицию, как говорят в Одессе - терпил, а мы их лупашим!
Ну, а як сьогодні проходило святкування Дня Незалежності у Дніпрі - розповість Олена Мендалюк.
Олена Мендалюк – кореспондентка:
росія вже від ночі випробовує нашу міцність та незламність, запускаючи ракети. Але Дніпро вкотре доводить, що Україна понад усе! А ворожі атаки не зіпсують свята, адже ми незалежні.
Схиливши голови перед тими, хто виборював для нас Незалежність, у Дніпрі вшанували пам'ять полеглих військових. Так розпочався цей день у місті. Серед присутніх - з міркувань безпеки - лише посадовці, військові та священики.
Без гучних анонсів та гостей, митці "тихо" провели перформанс. Актори театру драми та комедії із синім полотнищем в руках прийшли до колег театру опери та балету. Ті їх зустріли із розгорнутим полотнищем кольору - жовтого. Разом вони утворили величезний прапор.
Сергій Мазаний, директор-художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії:
Дуже важливо сьогодні всім митцям показати Україні, українцям, що Україна жива, що ми живі.
Уперше за роки незалежності у Дніпрі нині не проводять концертів, а вулиці міста - напівпорожні. Та дніпряни - не падають духом.
Христина - жителька Дніпра:
Пиршества конечно потом, сейчас это невозможно реализовать. Главное безопасность. Украина едина и что мы независимы ни от кого и никогда и ни от кого не будем зависеть.
Олена Мендалюк – кореспондентка:
А як День Незалежності пройшов у нескореному Запоріжжі - розкаже моя колега Інна Гогой.
Інна Гогой, кореспондентка:
У Запоріжжі ніч на 24 серпня видалась неспокійною. Ворог завдав ударів по обласному центру. Російські ракети влучили в інфраструктуру. Тож правоохоронці вкотре закликали запоріжців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Задля безпеки людей в області відмовились від масових заходів та демонстрацій на День Незалежності. Втім зовсім без урочистостей все ж не обійшлося.
Почалося все з відкриття пам'ятника Героям Небесної Сотні. Меморіал зі сталі - символізує міць та незламність. На вершині споруди - тризуб, а під ним розправив могутні крила сокіл.
Андрій Павленко, голова благодійного фонду "Пам'яті Небесної Сотні":
Повір'я таке, що кожен український воїн, хто загинув за рідну землю, його душа перетворюється на сокола.
На пам'ятнику викарбувані 107 прізвищ Героїв Революції Гідності. Серед них і прізвище запорізького активіста Сергія Синенка.
Петро Синенко, батько Сергія Синенка:
Це смисл мого життя, не тільки мого, а й моєї сім'ї, я думаю, що і всієї України нашої, щоб ми перемогли.
Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:
Сьогодні кожна українська родина зрозуміла вагу і вартість цього свята, якщо раніше ми якось його так затишно спокійно святкували, то сьогодні ми фактично виборюємо свою свободу і незалежність.
А запорізькі майстри розмалювали вже використаний протитанковий комплекс. З цього "Фаготу" українські воїни знищили ворожий БМП. Тепер тубус покриють петриківкою та виставлять на аукціон, де збиратимуть гроші для ЗСУ.
Інна Гогой, кореспондентка:
Попри те, що День Незалежності України запоріжці відзначають у режимі воєнного стану та без масових урочистостей, як це було завжди, святковий настрій у місті все одно відчувається. На вулицях - усюди українські прапори. Національні стяги майорять на багатьох будівлях. Так люди вкотре нагадують, що українці - сильні, незламні та незалежні.
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