Сьогодні через небезпеку ракетних "привітань" від росіян масові урочистості на честь Дня Незалежності скасували по всій країні. Втім в усіх містах українці відзначають це, безперечно, найбільше свято для кожного. Тож яким був 31-ий День Незалежності у містах України - розкажуть наші колеги.

Ранок Дня Незалежності у Львові розпочався із сирен повітряної тривоги. Дочекавшись завершення, львів'яни вшанували пам'ять загиблих на фронті. Сотні людей помолились та поклали квіти біля могил українських захисників.

Анна Тазаєва, мати загиблого військовослужбовця:

Біль одна, тому що я бачу, що гинуть хлопці. Вони ще нічого не бачили... їм жити, скажіть чому ми маємо на старість лишатися самі, коли вони могли ще жити і жити.

Ближче до полудня біля будівлі військової адміністрації коридором урочистої варти діти пронесли український прапор. Від найменшого до найстаршого - кадета.

На прапорах усі охочі залишали побажання для наших воїнів. Згодом їх передадуть на фронт.

Катерина Карпин, жителька Львова:

Написала: Україна понад усе. Слава Україні. Героям Слава. Тримайтеся рідненькі, ми молимося за вас.

Лист воїнам писали і діти...

Я б хотіла побажати, що Україна переможе. Я бажаю, щоб усі повернулися живі.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Вперше за часи Незалежності на львівських вулицях порожньо. Не чути святкових виступів чи гучної музики. В очах людей смуток і хвилювання за українських воїнів та країну.

А як минув День Незалежності в Одесі розкаже мій колега Андрій Анастасов.

Андрій Анастасов, кореспондент:

В Одесі на День Незалежності влада заборонила проведення масових заходів. Все це через небезпечну ситуацію: адже, як кажуть, в обласній військовій адміністрації, ворог - непередбачуваний. Тим не менш, деякі заходи, звісно, немасові, все ж таки відбулися. Як от - презентація арт-інсталяції "Дитинство. 2022".

Інсталяція - це, по суті, протитанкові їжаки. На них - каски, в яких висаджені квіти. Загалом їх триста шістдесят три. Саме стільки офіційно в Україні загинуло дітей за ці півроку:

Андрій Любов, автор проекту:

Нормальному человеку, вообще, сложно представить такую цифру даже в метафорах. Это та цена, которую вынужден платить наш народ за Независимость, за свою Независимость, за свою свободу.

Кожна квітка символізує дитячу душу. Каски заздалегідь розмалювали малеча з Одеси та родин переселенців.

Олена Олійник, директорка департаменту культури Одеської ОВА:

І ви помітили, що це чорнобривці - це символ України! Як би там не було - це наша квітка, це наша душа - і це душа тих дітей, які пішли на небеса і сьогодні звідти все ж таки дивляться на нас.

Першим відвідувачам інсталяції складно стримувати емоції. У всіх - сльози.

Ірина Андрійчук, жителька Одеси:

І тим більше, цікаво, що самі діти розписували ці каски. Тобто це нове покоління, яке розуміє, що таке війна.

В іншій частині міста - на території меморіалу героїчної оборони Одеси - відкрилася виставка знищеної російської техніки.

Дмитро Шевченко, житель Одеси:

Я увидел очень слипшуюся технику от "Джавелина"- это очень хорошо! Теперь хотя бы можно понимать, что делают наши пацаны, когда взрывают, например, там, танк Т-90.

Анатолій Орлянський, житель Одеси:

Меня эта тема восторгает! Это надо показывать, народ должен видеть, что мы не заняли позицию, как говорят в Одессе - терпил, а мы их лупашим!

Ну, а як сьогодні проходило святкування Дня Незалежності у Дніпрі - розповість Олена Мендалюк.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

росія вже від ночі випробовує нашу міцність та незламність, запускаючи ракети. Але Дніпро вкотре доводить, що Україна понад усе! А ворожі атаки не зіпсують свята, адже ми незалежні.

Схиливши голови перед тими, хто виборював для нас Незалежність, у Дніпрі вшанували пам'ять полеглих військових. Так розпочався цей день у місті. Серед присутніх - з міркувань безпеки - лише посадовці, військові та священики.

Без гучних анонсів та гостей, митці "тихо" провели перформанс. Актори театру драми та комедії із синім полотнищем в руках прийшли до колег театру опери та балету. Ті їх зустріли із розгорнутим полотнищем кольору - жовтого. Разом вони утворили величезний прапор.

Сергій Мазаний, директор-художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії:

Дуже важливо сьогодні всім митцям показати Україні, українцям, що Україна жива, що ми живі.

Уперше за роки незалежності у Дніпрі нині не проводять концертів, а вулиці міста - напівпорожні. Та дніпряни - не падають духом.

Христина - жителька Дніпра:

Пиршества конечно потом, сейчас это невозможно реализовать. Главное безопасность. Украина едина и что мы независимы ни от кого и никогда и ни от кого не будем зависеть.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

А як День Незалежності пройшов у нескореному Запоріжжі - розкаже моя колега Інна Гогой.

Інна Гогой, кореспондентка:

У Запоріжжі ніч на 24 серпня видалась неспокійною. Ворог завдав ударів по обласному центру. Російські ракети влучили в інфраструктуру. Тож правоохоронці вкотре закликали запоріжців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Задля безпеки людей в області відмовились від масових заходів та демонстрацій на День Незалежності. Втім зовсім без урочистостей все ж не обійшлося.

Почалося все з відкриття пам'ятника Героям Небесної Сотні. Меморіал зі сталі - символізує міць та незламність. На вершині споруди - тризуб, а під ним розправив могутні крила сокіл.

Андрій Павленко, голова благодійного фонду "Пам'яті Небесної Сотні":

Повір'я таке, що кожен український воїн, хто загинув за рідну землю, його душа перетворюється на сокола.

На пам'ятнику викарбувані 107 прізвищ Героїв Революції Гідності. Серед них і прізвище запорізького активіста Сергія Синенка.

Петро Синенко, батько Сергія Синенка:

Це смисл мого життя, не тільки мого, а й моєї сім'ї, я думаю, що і всієї України нашої, щоб ми перемогли.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Сьогодні кожна українська родина зрозуміла вагу і вартість цього свята, якщо раніше ми якось його так затишно спокійно святкували, то сьогодні ми фактично виборюємо свою свободу і незалежність.

А запорізькі майстри розмалювали вже використаний протитанковий комплекс. З цього "Фаготу" українські воїни знищили ворожий БМП. Тепер тубус покриють петриківкою та виставлять на аукціон, де збиратимуть гроші для ЗСУ.

Інна Гогой, кореспондентка: