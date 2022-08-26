У ніч на п'ятницю, 26 серпня, в центрі Львова обвалився триповерховий житловий будинок. В результаті рятувальники евакуювали 12 осіб, серед них 4-річна дитина.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Facebook.

Інцидент стався близько 01:30 на проспекті Свободи, 23.

На місці події з'ясувалося, що сталося руйнування 3-х квартир: одна квартира повністю зруйнована, дві - частково. Крім того, відбулося повне руйнування 2-х нежитлових приміщень загальною площею 80 кв. м.

Водночас рятувальники проводили розбір завалів з метою пошуку постраждалих. О 04: 57 пошуки були завершені, постраждалих в результаті обвалення немає.

На місці події працювали 42 чоловіки особового складу ДСНС та Кінологічний розрахунок.