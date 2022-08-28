Болгарія поки що не планує укладати нові короткострокові, середньострокові чи довгострокові договори з "Газпромом" про постачання газу. Про це повідомляє пресслужба болгарського уряду.

Віцепрем'єр Болгарії Христо Алексієв під час переговорів з гендиректором дирекції "Енергетика" Єврокомісії Дітте Юль-Йоргенсен розповів про плани компанії з постачання газу. Він пояснив, що питання щодо нових контрактів з "Газпромом" має приймати не тимчасовий, а звичайний уряд.

Віцепрем'єр зазначив, що довгостроковий план Софії "передбачає оголошення міжнародних торгів щодо постачання зрідженого газу".

Болгарія підтвердила і інтерес своєї участі в механізмі спільного придбання енергоносіїв, які будуть створені в рамках Енергетичної платформи ЄС.

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Болгарія має контракт на постачання російського газу в обсязі 3 млрд кубометрів на рік. 2022-го країна відібрала поки що 1 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що Росія припинила постачання газу до Болгарії наприкінці квітня через відмову перевести оплату в рублі.