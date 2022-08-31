На Південному фронті Збройні сили ліквідували майже дві сотні окупантів та кілька десятків одиниць ворожої техніки. Крім того, українські захисники вдарили по трьох мостах на Херсонщині. Ситуація настільки напружена, що дані можуть змінюватися щогодини. Вибухи, які лунають дуже часто, фільмують мешканці тимчасово окупованих території. Докладніше про ситуацію - далі.

Вибухає і вдень, і вночі. За добу українські захисники виконали понад 200 вогневих завдань. Щоб переконатись, що окупанти втратили важливі транспортні артерії, ЗСУ знову вдарили по Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар'ївському мостах.

Владислав Назаров, спікер оперативного командування "Південь":

Нашими бомбардувальниками протягом ночі нанесено 2 удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки. Підсумкові втрати ворога за ніч склали 159 виведених з ладу рашистів та 60 одиниць ворожої техніки, зокрема, 5 танків Т-72, 3 гаубиці "Мста-Б", пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція, 120 мм мобільний міномет, 5 протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Мости руйнують, щоб ворог не перекинув підкріплення до лінії фронту. Нині це стратегічно важливо, каже депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Адже з Криму сунуть колони техніки.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Формуються великі колони техніки, які вже почали рухатись в бік окупованого Херсона, я так розумію, на підсилення. Тому я так розумію , зараз важливе коригування артилерією ось цих транспортних артерій і щоб унеможливити перекидання техніки на правий берег ближче до лінії фронту.

Через мости можна пройти лише пішки.

Гауляйтери тікають. Першим стартонув заступник псевдоголови Херсонщини Стремоусов, а слідом побіг мелітопольський царьок Балицький - повідомив міський голова Мелітополя. Лише сміття залишилось і після втечі військових з блок-постів.

Окупанти намагаються нагарбати майна і вивезти його. Викрадають і людей. Про зникнення 63-річного чоловіка та його дружини з селища Брилівка повідомляє поліція Херсонщини. Рашисти також посилено шукають партизанів серед місцевого населення.

Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації:

На тлі діяльності ЗСУ в регіоні, орки посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини. Це відбилося на кількості патрулів і перевірок документів та смартфонів, що проводяться на блокпостах. Шукають коригувальників та членів "ДРГ". Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу вони нібито виявили та знищили у Херсоні.

І недарма загарбники так істерично бояться підпільних активістів.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Був підірваний автомобіль начальника поліції так званого, якого прислали з росії. Тобто зараз там багато що відбувається.

Мешканців тимчасово окупованих територій закликають ретельно перевіряти інформацію у власних телефонах. Одна необережна фраза у листуванні чи фото може стати підставою для затримання ворогом. Крім того, радять запастись необхідними продуктами, водою та не спостерігати за роботою артилерії з вікон - це небезпечно.

З початку повномасштабного вторгнення рашисти зруйнували на Херсонщині понад дві тисячі шістсот цивільних об'єктів. Зокрема, 42 медичних та 101 навчальний заклад - нещодавно. Утім, про відновлення інфраструктури міркувати варто вже після звільнення території. Нині на часі будь-яка допомога військовим.

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації: