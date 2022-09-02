Якщо у медиків є хоча б один відсоток, що бійця можна поставити на ноги, вони його використають.

Саме завдяки їх мужності сьогодні пишеться історія перемоги України над росією. Це про українських військових. Навіть після важких поранень вони все одно рвуться у бій. Наша наступна історія - саме про такого героя, Олександра з позивним "Прапор".

Олександр з позивним "Прапор" служить на Авдіївському напрямку. Чоловік розповідає, там позиції українських військових під постійними ворожими обстрілами. Поранення отримав, коли під артилерійським вогнем виносив разом із побратимами пораненого бійця.

Позивний "Прапор" - військовослужбовець Збройних сил України:

Виносили побратима, в спину прилетів осколок, і якби не його спина, той осколок потрапив мені десь у груди.

Щойно доставив побратима у безпечне місце, Олександр пішов на розвідку. Під ногами не помітив ворожої міни і наступив.

Позивний "Прапор" - військовослужбовець Збройних сил України:

Я у розвідці не побачив лепесток і наступив п'ятою. Так мені відірвало ногу, ну стопу.

І це, як виявилося, не найгірше, що могло статися. Повернутися до побратимів "Прапор" вже не зміг через безперервний обстріл. Знайшов покинуту хату і там без медичної допомоги, їжі та води пробув 4 дні!

Позивний "Прапор" - військовослужбовець Збройних сил України:

На 4 день ввечері кажу: "Боже, дай мені, будь ласка, водички і пару цигарок". І вранці, тільки сонце вставало, вилазить місцевий житель, який прожив там 8 років без електрики, ну доправляють йому воду.

Саме цей незнайомець і врятував життя бійцеві, привів захисників на допомогу. Олександра доправили до лікарні. Медикам довелося ампутувати стопу. І таких, як цей боєць з мінно-вибуховим пораненням, за останній час побільшало, розповідають лікарі.

Юрій - лікар-хірург:

Если раньше это были артобстрелы, то теперь появились бойцы, которые наступили именно на мину, на противопехотную мину.

І саме після таких поранень врятувати кінцівку хірургам дуже складно. Але вони роблять все можливе. Юрій показує знімок бійця, якого доставили нещодавно. Військового госпіталізували з переламом стегна.

Вот перелом бедра, а это стержни, которые удерживают бедро. Это выход из ситуации. Он не приятный потому, что у больного железяка торчит из ноги, но это альтернатива, иной альтернативы нет. Потому что если мы не зафиксируем перелом, это боль и потом незвращение этих переломов.

Якщо у медиків є хоча б один відсоток, що бійця можна поставити на ноги, вони його використають. Адже, за більше як пів року війни є бійці, які вдруге потрапляють до них із пораненням і все одно з лікарняного ліжка рвуться у бій.

Позивний "Прапор" - військовослужбовець Збройних сил України:

Были несколько бойцов, которые дважды у нас лежали в отделении. Я так понимаю, что те, кто не хочет воевать, их на войну не гонят. Потому что не обсуждается куда дальше. Обсуждается, да, дальше в часть и поехали дальше.

Це і про Олександра. Він втратив стопу, але не бажання вигнати ворога з української землі. Поки військовий на лікарняному ліжку, друзі шукають курси оператора дронів. Чоловік тепер хоче з неба допомагати українській артилерії нищити окупантів.

Позивний "Прапор" - військовослужбовець Збройних сил України: