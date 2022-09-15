Гостей у галереї у час відсутності Вікторії консультує італійка Домінік

Мовою дизайну розповідати про українську історію та культуру. Таку мету собі поставила ще у 2014-му, після першої атаки росії на Україну, дизайнерка інтерʼєру Вікторія Якуша. Вона відкрила галерею в Києві, а нещодавно переїхала до Бельгії.

Як працює наш дизайн за кордоном - дивіться у сюжеті Олени Абрамович.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Антверпен - це місто вважається серцем архітектури й дизайну у західній Європі. І саме тут пів року тому зʼявилась "Файна" - галерея живого українського дизайну.

Власниця галереї - Вікторія Якуша одразу занурює нас в українські події, торкнувшись до першого предмету на поличці.

Вікторія Якуша, власниця галереї українського дизайну в Антверпені:

Це ж відомий півник з Васильківського комбінату. Півник - який дуже стійкий і який після обстрілу в Бородянці, не просто втримався. А майже половину будівлі немає, а на кухонній шафці стоїть цей півник.

Розказувати про історію України - і сучасну, і минулу - мовою дизайну - головна ідея, яка рухає творчістю Вікторії. Тут у неї предмети з мотивами й ляльок-мотанок, і трембіт, і бандур.

Це бандура. Схожа форма - це ось такий кружечок, є в бандурі.

Є на поличці і вироби з гутного скла, майстрів якого в Україні лишилося дуже мало, каже Вікторія.

Вікторія Якуша, власниця галереї українського дизайну в Антверпені:

Ми ніколи не кажемо - ось це ваза. Ми розказуємо про ремесла, про історію, чому це так. Тобто кожен виріб - це історія.

Продемонстрована в галереї й техніка ліпнини з матеріалу, схожого на саман, з яких у давнину ліпили хати мазанки.

Це наш унікальний матеріал з тіста - ми так його назвали "зтіста" одним словом. Це трошки така технологія, "валькування" вона називається.

З тіста тут і світильники-соняхи. І стільці. А крісла, наприклад, покликані зацікавити історією берегинь з часів трипільської культури.

Ми якраз розказуємо про ось цю жіночність, про історію з Трипіллям, трипільська Венера.

Гостей у галереї у час відсутності Вікторії консультує італійка Домінік. Запевняє, їй самій страшенно цікаві усі ці деталі. І вже навчилась вимовляти усі українські назви.

Домінік, менеджерка галереї Faina:

Так, я вивчила про бандуру, куманець, стріху. Історію народних майстрів з Карпатських гір.

В Карпати, до речі, Вікторія організовувала уже декілька дизайн-експедицій. Запрошувала закордонних дизайнерів та редакторів інтерʼєрних видань відвідати західну Україну. Місця, де ще збереглися народні ремесла.

Щоб найвпливовіші люди з дизайну побували в Україні, відчули нашу енергетику, влюбилися, закохалися у все це. Щоб не тільки послухали, щоб ручками все поробили та це залишилось в їх памʼяті.

Долучити тоді вдалося дійсно фахівців зі світовими іменами, запевняє Вікторія. І на такі експедиції досі є запит.

Вікторія Якуша, власниця галереї українського дизайну в Антверпені:

Наприклад, Роберто Бечолкі - це архітектор-дизайнер "Прада" по всьому світу. Ана-Елена Ліно - це королева скандинавського дизайну. У нас через дизайн-експедицію постійно пишуть - а ми хочемо, а коли буде. - То коли буде? - Ну вже напевно коли переможемо.

Свій власний, ще один крок із наближення перемоги Вікторія Якуша робить, вивішуючи біля галереї український прапор. І тут обходиться не без пригод.

Ось в тому місці ми вже шостий раз вішаємо прапор. Висота більш ніж чотири метри. І його майже кожного разу знімають - виривають. Ось бачите воно вирвано. Тобто хтось аж не може жити від того, що бачить український прапор.

Як розв'язати проблему, Вікторія ще не придумала. Але обіцяє і тут знайти креативне рішення.