Білий дім назвав "референдуми", які організує росія, образою принципів суверенітету та територіальної цілісності. Про це свідчить заява радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.

США негативно відреагували на бажання окупантів провести "референдуми" 23-27 вересня про входження до складу росії.