"Референдуми" в Україні: Білий дім відреагував на бажання росіян [ Редагувати ]
Білий дім назвав "референдуми", які організує росія, образою принципів суверенітету та територіальної цілісності. Про це свідчить заява радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.
США негативно відреагували на бажання окупантів провести "референдуми" 23-27 вересня про входження до складу росії.
Референдуми, які організує росія, є образою принципів суверенітету та територіальної цілісності.
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